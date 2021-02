Így tartják rettegésben a vajdasági magyarokat az illegális bevándorlók

A lány nagymamájának csak azért nem esett nagyobb baja a gyújtogatás miatt, mert korábban – éppen az illegális bevándorlók miatti félelmében – a félreeső utcai ingatlanból beköltözött a főutcára.

Ezt követően illegális bevándorlók foglalták el a házát, többen ott húzták meg magukat a hideg elől.

A házban tüzet gyújtottak, ami miatt az épület lángra kapott és a tűz martalékává vált.

„Az elején, amikor elkezdődött, 2015-ben, akkor még csak jelen voltak, csak kevés esetben lett ügy belőle, és szerintem azt tapasztalták, hogy itt szankció és büntetés nélkül bármit megtehetnek. Tavaly már súlyos volt a helyzet, idén pedig még inkább fokozódott, félelemben élnek a helyiek. Az ott élő unokatestvéreim között például vannak kisebbek is. A szüleik nem merik a buszmegállóba egyedül kiengedni őket, amikor mennek az iskolába. Mi még nem így nőttünk fel, ez egy biztonságos falu volt, mi kint játszottunk az utcán, átmentünk egymáshoz, most meg, ha például az anyuka átmegy meglátogatni a felnőtt lányát, este a veje kíséri haza, mert nem biztonságos egyedül közlekedni. Mára eljutottunk oda, hogy fizikai erőszakhoz is folyamodnak, házakat gyújtanak fel, birkákat, tyúkokat lopnak, tüzelőanyagot és mindent, amit látnak” – mesélte a lapnak Tímea, majd azt is elmondta, a problémát abban látja, hogy

a helyi hatóságok nem sokat tesznek, hogy megvédjék a lakosok érdekeit.

A migránsok nyilván észrevették, hogy nekik mindent szabad, mert rossz helyzetben vannak, messziről jöttek, fáznak, éhesek, és ezért bármit megtehetnek, és nagyon elszemtelenedtek. A hatóságok úgy érzem, nem igazán tesznek a helyzet ellen, néha kijönnek, összegyűjtik őket, elviszik őket valahova, de másnapra ugyanott tartunk, visszajönnek, és nagyon sokan vannak – mondta, és hozzátette, ezek a falvak azért kerülhettek ebbe a helyzetbe, mert

a legtöbb migráns itt tud átszökni a határon, ugyanis itt ér véget a kerítés, a román oldalon már nem folytatódik.

Ezeken a területeken pedig körülbelül 4-500 migráns jelenléte állandóvá vált az elmúlt években. A helyzet mára már tarthatatlan, ezért is háborítja fel az ott élőket, hogy az Orvosok határok nélkül nevű segélyszervezet az illegális bevándorlók megsegítésére azt tervezi, hogy a térségbe utazik. Attól tartanak a helyiek, ha a segélyszervezet a falvak köré szervezi humanitárius munkáját, a jövőben

még több migráns érkezik a hármas határhoz, és még több pusztítást végeznek a falvakban, és még nagyobb rettegést keltenek az itt élő emberekben.

„Féltem a családomat, nem tudom, hogy mire számíthatunk, mikor lesz végre megoldás. Borzasztó a rengeteg szemét, a gyújtogatások, amit művelnek, teljesen nyeregben érzik magukat, és bármikor eljöhet az a pillanat, hogy valaki megsérül majd miattuk” – mondta el Patyik Tímea.

Köszönöm Szerbia. Köszönöm Európa. Migráció kell ide. Ég a családi ház Magyarmajdánon. Közzétette: Kori Szabó – 2021. január 10., vasárnap

A címlapfotó illusztráció.