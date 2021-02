Cristiano Ronaldo – Az ikon, aki túlnőtt a labdarúgáson

Megosztás Tweet



Minden idők legmeghatározóbb labdarúgója, számtalan Guinness-, európai és nemzetközi rekord tartója és a világ legnépszerűbb személye lett Cristiano Ronaldóból az évek alatt. A portugál klasszis versengését Lionel Messivel még évtizedek múltán is emlegetni fogják a labdarúgás szerelmesei, egyvalamiben azonban még a Barcelona argentin klasszisa sem veheti fel vele a versenyt: brandépítésben.

Pontosan 36 éve jött el a nap, amelyet azóta valószínűleg minden portugál futballfanatikus legalább egyszer imába foglalt, ekkor, 1985. február 5-én született Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, ismertebb nevén Cristiano Ronaldo.

Pályafutása során megfordult a Sporting CP-ben, Manchester Unitedben, Real Madridban is, és minden megállóhelyéről legendaként távozott, jelenleg a Juventusban építgeti szobrát a szurkolók szívében. Az ötszörös aranylabdás futballista eddig összesen 32 trófeát hódított el klubjaival és nemzeti válogatottjával, és épp a múlt hónapban lépett elő a futballtörténelem legjobb gólszerzőjévé, amikor Josef Bicant megelőzve a hivatalos mérkőzéseken szerzett gólok számában elhagyta az addig átléphetetlennek hitt 759-es álomhatárt.

A futball egyik legnagyobb világklasszisa, a közösségi média királya

Ha valaki ilyen teljesítményt tesz le az asztalra, egy dolog biztos, lesz, aki utálja, lesz, aki szereti, de mindenkinek meglesz a véleménye róla. Cristiano Ronaldo ennek megfelelően a közösségi médiában és az üzleti életben is szörfösöket megszégyenítő ügyességgel lovagolja meg a pályán elért sikerek hullámait.

A portugál ikon a Facebookon nemcsak a sportolók között tűnik ki, több mint 147,5 millió követőjével ő a legnépszerűbb személy a világon. Előbbi adat Guinness-rekordnak számít, csakúgy mint az, hogy a Wikipédia-oldalát 48 trilliószor tekintették meg a felhasználók.

Ronaldót az Instagramon sem tudja megelőzni senki, ahol már csaknem 260 millió követője van, de a Twitteren elért 90,8 millió követővel sem kell szégyenkeznie, bár ez a szám csak a top 10-re elég.

Követői bázisának hűsége mindenkori klubját is gazdagítja, a Juventus, melyhez 2018 júliusában igazolt, közösségi média oldalai például 49,7 millión álltak érkezése előtt, míg most már megközelítik a 98 milliót is. Ronaldo jelenlétére a szponzorok pénztárcája is jobban kinyílik, a zebrák a Jeep autómárkától 34, az Adidastól 28 millió euróval kapnak jelenleg többet évente, mint azelőtt, hogy a négyszeres Bajnokok Ligája-győztes hozzájuk szerződött.

Since Cristiano Ronaldo signed for Juventus: 1️⃣ Jeep Sponsorship

Before Ronaldo: €16M

After Ronaldo: €50M 2️⃣ Adidas Sponsorship

Before: €23M

After: €51M 3️⃣ Social Media following

Before: 49.7M

After: 97.9M pic.twitter.com/dIg2k2tibf — Football Tweet (@Football__Tweet) February 3, 2021

Labdarúgó, ikon, brand

Az ötszörös aranylabdás hamar rájött, hogy tudná elképesztő népszerűségét a sztárgázsin és a reklámszerződéseken túl is kiaknázni. Bár hosszan tartó kapcsolatát a Nike-val 2016-ban egy életre szóló szerződéssel pecsételte meg (ennek a kontraktusnak a végösszege a hírek szerint egymilliárd dollárra is rúghat, még akkor is, amikor maga Ronaldo már nem rúgja a bőrt), ez nem akadályozta meg abban, hogy az évek során kiépítse saját CR7 elnevezésű brandjét. A márkajel alatt cipőt, ruházatot, napszemüveget és illatszert értékesít, melyekhez különálló oldalak és webshopok kapcsolódnak.

I’m really proud to present my new fragrance #CR7 GAME ON. The night will never be the same again...#CR7GAMEON pic.twitter.com/E3CGTflX63 — Ronaldo.17 (@Ronaldo94349299) September 4, 2020

A divatiparon kívül Ronaldo impozáns üzleti portfóliójában a turizmus-vendéglátás szektor is kiemelt szerepet kap: a Pestana hotellánccal összeállva 2017-ben megalkotta saját szállodáit, melyeknek a fúzió jegyében a Pestana CR7 nevet adta.

A Ronaldo-hotelekből eddig kettő nyitott meg Lisszabonban és Funchalban, Portugáliában, melyek mellé 2020-ra újabb luxusszállodák felépítését tervezték 2020-ra New Yorkban, Madridban és Marrákeshben, míg 2023-ra további két helyszín, Párizs és Manchester is csatlakozhat a hálózathoz – bár a nagyra törő tervek a koronavírus-járvány miatt egyelőre úgy tűnik, hogy tolódnak.

A futballikon a Forbes szerint 105 millió eurót tett zsebre 2020-ban, mely összegnek a Juventustól kapott évi 31 millió eurós bére kevesebb mint a 30 százalékát tette ki, a többit mind üzleti befektetéseivel és reklámszerződéseivel kereste meg. Ezzel a lap sztárokat vizsgáló top 100-as listáján nagy riválisát, Lionel Messit megelőzve, de Roger Federer mögött 1,3 millió euróval lemaradva, az előkelő negyedik helyet foglalta el.

Cristiano Ronaldo pályafutása számokban

Hogy a számtalan rekordot döntő (csak az Európai Labdarúgó-szövetségnél például 12 klubrekord és 9 válogatott rekord fűződik a nevéhez) világklasszis mennyire meghatározó alakja napjaink labdarúgásának, jól mutatja, hogy a világbajnoki cím kivételével nemzetközi és klubszinten is szinte mindent megnyert csapataival, amit csak lehetett:

A válogatottal

Európa-bajnok (2016)

UEFA Nemzetek Ligája győztes (2019)

A Juventusszal

2x Serie A győztes (2018/19, 2019/20)

Olasz Szuperkupa győztes (2018/19, 2020/21)

A Real Madriddal

4x UEFA Bajnokok Ligája-győztes (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

3x FIFA-klubvilágbajnokság-győztes (2014, 2016, 2017)

3x UEFA Szuperkupa-győztes (2014/15, 2016/17, 2017/18)

2x La Liga-győztes (2011/12, 2016/17)

2x Spanyol Kupa-győztes (2010/11, 2013/14)

2x Spanyol Szuperkupa -győztes (2012/13, 2017/18)

A Manchester Uniteddel

UEFA Bajnokok Ligája-győztes (2007/08)

FIFA-klubvilágbajnokság-győztes (2008)

3x Premier League-győztes (2007, 2008, 2009)

2x Angol Szuperkupa-győztes (2007, 2008)

2x Angol Ligakupa-győztes (2006, 2009)

Angol FA-kupa-győztes (2004)

A Sportinggal

Portugál Szuperkupa-győztes (2002)

A fent említett sorozatokban aktívan kivette a részét a sikerekből, összesen 17-szer lett gólkirály az évek alatt. Mindemellett az egyéni elismeréseket is sorra zsebelte be:

ötször nyert Aranylabdát,

míg az európai bajnokságok legjobb góllövőjének járó aranycipőt ugyancsak ötször hódította el,

a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség szavazásain (FIFA) összesen hétszer lett az év labdarúgója,

az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) háromszor választotta Európa legjobb játékosának.

Az már csak hab a tortán, hogy hazájában szinte minden évben ő kapja az Év játékosa díjat, 2007 és 2018 között tízszer lett Portugália első számú labdarúgója.

