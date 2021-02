Visszavonult, de új pályafutás vár az olimpia bajnok Berki Krisztiánra

A 35 éves budapesti születésű sportoló, a 2012-es londoni olimpia aranyérmese az évek óta tartó vállsérülésével indokolta döntését.

Magyar Zoltán, a MATSZ elnöke bejelentette, hogy Berki a szövetség sportigazgatójaként tevékenykedik tovább.

Az új főszponzorom: MVM Csoport! My new main sponsor: MVM Group!

Köszönöm a támogatást! Thanks for your support! pic.twitter.com/uW6z8S9lID

— Berki Krisztián (@berki_torna) June 11, 2015