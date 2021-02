Elismeri a Facebook saját túlhatalmát: kiszivárgott felvételen beszél Zuckerberg a Biden-adminisztrációról

Egyfajta behódolás mindez az új amerikai elnöknek – összegzi a Valeurs Actuelles (VA) a Breibart oldalán is közzétett részleteket, melyek a konzervatív aktivista, James O’Keefe által vezetett, a balliberális médiaterméke által rögeszmésen szélsőjobboldaliként emlegetett Project Veritas birtokába jutott felvételeken láthatók.

A felvételeken maguk a Facebook-vezetők idézik fel egyetértően „olyan prominens vezetők, mint Angela Merkel, a mexikói elnök, vagy akár Alekszej Navalnij véleményét, miszerint túlhatalom összpontosul privát cégek kezében, s olyan ügyekben van döntéshozatali kompetenciájuk, mely demokartikusan választott testületeket illetne meg. Egyetértünk ezzel, Mark nagyon egyértelműen fogalmaz” – fejti ki a Facebook egyik vezére – „Nem az volna az ideális, hogy a döntéshozatalt saját kezünkben tartsuk”, teszi hozzá, szerinte is demokratikus szellemű szabályzókra volna szükség. Csakhogy ezek a demokartikusan megalkotott sorvezetők nem léteznek", teszi hozzá.

FACEBOOK INSIDER LEAKS: Zuck/FB Execs Admit FB has "too much power"

HOURS OF VIDEO!

FB wants to “work ... with [Biden] on some of their top priorities”

“Biden already issued a number of exec orders on areas that we as a company really care quite deeply about”#ExposeFacebook pic.twitter.com/KNd0BU7biP

— James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) February 1, 2021