Több tízezer nézőt engednek be a szezonnyitó tenisztornára

A tenisztorna első nyolc napján 30 ezer fős közönség beengedését engedélyezték a szervezők, egyformán elosztva a nézőket a nappali és az éjszakai mérkőzések között. A negyeddöntőktől kezdve azután 25 ezerre csökkentik a nézőszámot, közölték szombaton.

„Ez azt jelenti, hogy a tizennégy nap alatt akár 390 ezer néző is megfordulhat a Melbourne Parkban, ami az elmúlt évek átlagos nézőszámának körülbelül az 50 százaléka” – idézte Martin Pakulát, Victoria állam sportminiszterét a BBC World honlapja.

– tette hozzá.

Az Australian Opent a járványhelyzet miatt a szokásosnál egy hónappal később, február 8–21. között rendezik meg Melbourne-ben.

In front of 4,000 fans at Memorial Drive, professional tennis returned in 2021.#AdelaideTennis

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2021