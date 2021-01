Gigacégek fordítanak hátat a februári Super Bowlnak

Megosztás Tweet



Azt hihetnénk, a koronavírus által sanyargatott időszakban még inkább tülekednek a gigacégek, hogy hirdetéseikkel megjelenhessenek az amerikai foci éves csúcsrendezvényén, a február 7-én Floridában megrendezésre kerülő 55. Super Bowlon. Csakhogy nem ez a helyzet: számos multi inkább nem reklámoz az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga, az NFL nagydöntőjén. Az ok: a mindenben rasszizmust és hímsovinizmust szaglászó, tetemes anyagi kárt okozó szélsőbalos médiahisztéria.

Pink amerikai énekesnő a himnuszt énekli az Egyesült Államok profi amerikaifutball-ligájának (NFL) 52. alkalommal megrendezett döntője, a Super Bowl kezdetén a minneapolisi U.S. Bank Stadionban. Változó idők: a Covid-19 a közönséget, a baloldali kampány a hirdetőket tüntette el (Fotó: MTI/EPA/Craig Lassig)

A helyszín: Raymond James Stadion, Tampa, Florida. Az időpont: 2021. február 7., 18.30 (magyar idő szerint február 8., 00.30). A csapatok: Kansas City Chiefs–Tampa Bay Buccaneers. Így fog kinézni az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga, az NFL nagydöntője, az 55. Super Bowl. A hirdetők…

Az elmúlt esztendőkben itt a legtekintélyesebb marketinghátterű, legdrágább amerikai cégek listája következett. Eddig. Idén – a legkevésbé sem a koronavírus-járvány következtében – két csoportra oszthatjuk a reklámpiac nagyágyúit. Akik hirdetnek az idei Super Bowlon, és akik köszönik, nem kérnek belőle.

Mindegy mi lesz a hirdetésben, az ország egyik fele mérges lesz

Vajon miért? A Breibart erről szóló összeállítása többek között a New York Post című lapot idézi: sok nagyobb hirdető arra jutott, mindegy, hogy mi szerepel a hirdetéseiken, a végeredmény az lesz, hogy felmérgelik legalább az ország felét. Az elmúlt esztendőkben a cégek felvillanyozva tolták a Black Lives Matter és az Antifa ideológiájának megfelelő, a transzneműséget és a #MeToo-mozgalmat népszerűsítő reklámokat. De idén már ez is kifulladt. Olyan nagynevű hirdetők, mint a Coke és a Hyundai, inkább kihagyják a hirdetők paradicsomának számító Super Bowlt, mert attól tartanak, nem sikerül belőniük a bűvös középmezőnyt.

Rob Post Schwartz, a TBWA-Chiat-Day reklámügynökség vezérigazgatója úgy fogalmaz: kénytelenek azon törni a fejüket, nem sért-e meg valakit egy-egy hirdetés.

A reklámozók igyekeznek olyan semleges témák felé evezni, mint a „remény” vagy a „humor”.

„Az ország annyira megosztott, hogy nem hinném, van olyan reklám, amely megnyugtatja mindkét felet” – teszi hozzá Bill Oberlander, az Oberlander hirdetési ügynökség társalapítója és ügyvezetője.

Dollármilliárdokat buknak a szervezők

Ez pedig oda vezet, hogy a Super Bowl idén nem adja el hirdetési spotjait – véli a New York Post. Olyan gigacégekről van szó, amelyek több mint egy évtizede részt vettek hirdetőként az NFL legnagyobb éves sportrendezvényén. Kihátrált a Coca-Cola, a Hyundai, az Olay, az Avocados From Mexico és a Ford Motors. Ezek a vállalatok 2010 óta többnyire minden évben vásároltak Super Bowlra hirdetést, reklámidőt.

Csak érzékeltve, hogy milyen pénzek forognak itt kockán: egy-egy kiemelkedő Super Bowl-rendezvényen (mely már az 1980-as években is 80–90 millió nézővel számolt), egy félperces spotért akár 5,6 millió dollárt (1,7 milliárd forintot) is fizethetnek a hirdetők.

Vannak tehát, akik továbbra is kitartanak,

mint az M & M, a TurboTax, az Anheuser-Busch, a Toyota, a Pringles vagy a Mountain Dew, mely cégek 5,5 millió dollárt szurkolnak le a spotokért. Érzékelhető, hogy ez kevesebb a fénykort jelző, fent említett 5,6 millió dollárnál, ami már önmagában is az NFL gondjait jelzi.

Az intő jelt az olyan, a gerjesztett hisztérián hatalmasokat bukó példák szolgáltatták, mint a Gilette, mely 2019-ben 8 milliárd dollárt bukott félresikerült reklámjain. A borotvagyártó cég annyira meg akart felelni a férfigyűlölő szélsőbalos-liberális kampányok szellemének, hogy „mérgező férfiasságról”, gendermegfelelésről szóltak szerencsétlenül megfogalmazott hirdetései, amelyek éppen a célközönséget tántorították el. Mulatságos melléfogás volt 2015-ben a Jeep története: a reklámokon az ismert amerikai dal, „This Land Is Your Land”, (Ez a föld a te földed) hangjai mellett külföldi tájképeket mutattak be.

Kendall Jenner kiváltotta a Black Lives Matter dühét

A Pepsi pedig 2017-ben futott bele egy váratlan pofonba: mivel a terméket reklámozó Kendall Jenner a filmecskében egy 60-as évekbeli hippitüntetést idéző helyszínen kedves mozdulattal kínálta az üdítőt egy rendőrnek, és ezzel kiváltotta a Black Lives Matter dühét, mely éppen azon ügyködött, hogy világszerte hangulatot, gyűlöletet keltsen a rend fenntartói ellen. De a liberálisok még a 2019-es Super Bowlon hirdető T-Mobile-on is fogást találtak, szexista sztereotípiákkal vádolva a reklámozót.

A „biztonság” tűnik tehát 2021 egyetlen világnézetileg semleges hívószavának.

A hirdetők tehát a biztonságra játszanak – a New York Post szerint–, és elfordulnak a kemény, baloldali ideológiáktól. Az idei hirdetések, fogalmaz a lap, „többnyire szívmelengetők és humoros hirdetések lesznek a politikai jeremiádák helyett”.