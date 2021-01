Aki ezresével mérte a gólokat – 60 éves a jéghoki legendája

A kanadai Ontario állambeli Brantfordban született. Kétévesen húzott először korcsolyát (ami ma a Jégkorong Hírességek Csarnokában van kiállítva), a házuk udvarán kialakított pályán tanult meg korcsolyázni és az ütőt kezelni. Hatévesen már a tízévesek között játszott, és nem ő volt a leggyengébb játékos. Tízévesen a város hokicsapatában egy szezon alatt 378 gólt lőtt és 139 gólpasszt osztott ki,

Az országos lapok is felfigyeltek rá, tizennégy évesen külön engedéllyel igazolhatott a Toronto juniorcsapatába, ahol húszévesek is játszottak.

Tiszteletet parancsoló mutatói dacára 16 évesen csak harmadikként igazolták le a kanadai ifjúsági ligába, ekkor kapta meg a 99-es mezszámot. (Ő eredetileg a 9-est szerette volna bálványa, Gerdie Howe tiszteletére, de az már foglalt volt.) Mivel mindenáron profi akart lenni, 1978-ban a nemrég alapított Hoki Világszövetség (WHA) ligába szerződött, mert a legerősebb bajnokság, az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) szabályai szerint még túl fiatalnak minősült. Az Indianapolis Racers csapatában szerezte első gólját, de az anyagi nehézségekkel küszködő klub nyolc meccs után továbbadta az Edmonton Oilersnek. Gretzkynek az 1979-es WHA gálán nagy álma teljesült, mert Geordie Howe oldalán léphetett jégre. A WHA még abban az évben megszűnt és az Edmonton az NHL-hez csatlakozott,

Gretzky az NHL-ben tovább szárnyalt, már első évben a legfiatalabb játékosként lőtt egy szezonban ötvennél több gólt. Megkapta a legértékesebb játékosnak járó Hart trófeát, 1982-ben elsőként jutott a gólok és gólpasszok tekintetében 200 pont fölé. Az Edmontonnal 1988-ig négyszer emelhette a magasba a bajnoknak járó Stanley Kupát (1984, 1985, 1987 és 1988). Kanadában hatalmas felhördülést keltett, amikor az addigi legnagyobb ügylet keretében az Oilers 1988-ban eladta legjobb játékosát a Los Angeles King csapatának, még a parlamentben is interpelláltak, hogy a kormány lépjen közbe.

