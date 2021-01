Hímnem, nőnem, transznem: Biden és Austin „megnyitja” a hadsereget

„Biden elnök szerint a nemi identitás nem akadályozhatja a katonai szolgálatot, hiszen Amerika ereje sokszínűségében rejlik” – fejtette ki hétfőn Jen Psaki, a Fehér Ház sajtótitkára.

Az LMBTQ aktivistái által korábban „kegyetlennek” nevezett rendelkezés eredetileg automatikusan működött szinte az USA alapítása óta, ezeket az embereket felmentették a katonaságtól. Az első változást Barack Obama elnöksége jelentette. 2016-ban Ash Carter védelmi miniszter közölte, hogy a hadseregben transzneműek is szolgálhatnak. A haderőnél 2017. július 1-jére tűzték ki az első olyan időpontot, amikor a transzneműek is bevonulhatnak.

Csakhogy addigra hivatalba lépett Donald Trump, akinek az adminisztrációja késleltette a transzneműek felvételének dátumát, és további tanulmányokat kért annak megállapítására, hogy szolgálatuk engedélyezése befolyásolja-e a katonai készültséget, hatékonyságot.

#UnitedStates | President Joe Biden repealed on Monday a transgender ban imposed by Donald Trump to prevent transgender individuals from serving in the military.https://t.co/ERpEyLZMS8

— teleSUR English (@telesurenglish) January 25, 2021