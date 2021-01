Rekorddöntéssel indult a rali-vb idénye Monte-Carlóban

Magabiztosan kezdte a szezont a rali-világbajnokság címvédője, Sébastien Ogier, aki navigátora, Julien Ingrassia segítségével pályafutása során nyolcadszor diadalmaskodott a koronavírus-járvány miatt nézők nélkül megrendezett monte-carlói viadalon. A 37 éves francia pilóta ezzel megdöntötte honfitársa, Sébastien Loeb korábbi rekordját, aki a sportág legendájának számít.

A világbajnoki futamon egyértelműen kiütközött a Toyota Yaris WRC kocsik dominanciája. A versenybázisát ettől az évtől Észtországba áttelepítő japán márka a walesi Elfyn Evansnak köszönhetően kettős győzelmet aratott.

Az egyetlen „szépségfoltot” a márka makulátlan hétvégéjében az jelentette, hogy a belga Thierry Neuville-nek sikerült beékelődnie a harmadik helyre a Hyundaijal, megelőzve a finn Kalle Rovanperát, aki több defektet is kapott a háromnapos viadal során.

Two stages down on the final day of #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 and two more to go. @SebOgier continues to lead by 19.7 seconds over @ElfynEvans ⏱#ToyotaGAZOORacing #PushingTheLimitsForBetter #YarisWRC #WRC pic.twitter.com/Pm4uWjEx8c

— Toyota GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) January 24, 2021