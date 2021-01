Tokió 2020: elszánta magát az egész olimpiai mozgalom

A NOB első embere abból az alkalomból küldött péntek este videóüzenetet a világnak, hogy fél év múlva kezdődik a nyári olimpia a japán fővárosban.

„Hat hónappal a játékok előtt az egész olimpiai mozgalom előre tekint a július 23-ai megnyitóünnepségre” – jelentette ki Thomas Bach.

„Ma volt alkalmam beszélni a 206 nemzeti olimpiai bizottság vezetőivel, mindannyian teljes mértékben elkötelezettek és várják a játékokat. Élvezzük a japán kormány teljes támogatását” – tette hozzá.

Bach megnyilatkozása előtt az elmúlt napokban felerősödtek a kételyek Japánban is, hogy a koronavírus-világjárvány közepette megtartható-e az olimpia. Egyre-másra hallatták hangjukat a halasztás vagy éppen a teljes törlés mellett érvelők, a japán vezetők azonban cáfolták, hogy elállni készülnének a rendezéstől.

