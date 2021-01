Strukturált rasszizmus pékné módra

Kedves Nusikám!

Kérdezed tőlem, hogy készítettem el a múltkor, mikor a kis Julcsika szülcsinapcsiján nálunk vacsoráztatok, azt a – te mondtad így – mennyei strukturált rasszizmust pékné módra.

No, hát ahogy itt a napi pszichológust meg a heti gurut meg a havi asztrológiát is végignéztem, gondoltam, ne csak nyomogassam egész nap a klaviatúrát, inkább meglepem az én nászomat a struktrurált rasszizmus elkészítésének receptjével, ha már annyira ízlett neki s ilyen szépen megdicsérte.

Szóval végy egy kis dialektikus materializmust (ugye, most meglepődtél! Hát ez az, nem is tudja mindenki, minek mi az igazi alapanyaga), biztos maradt eltéve valahol a kamrában, a nagypapa pufajkája alatt; ha nem találod, keresd a zöldségek között! A dial-matot (emlékszel még, drága Nusi, így hívtuk, kötelező volt belőle vizsgázni; a foxi-maxi egyetem főelőadója tanította, tudod, aki most a Bevezetés a nyitott társadalomba kurzust tartja a kis Helgának az egyetemen, kötelező belőle vizsgázni) közepes hőmérsékleten főzzük, s máris mehet hozzá a babérlevél. Végy egy-egy levelet a nagypapiék Ktsz-e által Joszip Biden elvtársnak font és Amerikába küldött babérkoszorúból, ha még van belőle, s egyet a frissen készítettből, amit médiaszakon barkácsoltak a kis Petikéék Joe Sztálin úrnak, a Szovjetunióba. Te Joe ég, most látom, a két babérkoszorú összekuszálódott, itt az ideje, hogy rendet tegyek a kamrában.

Ja és a show-t ki ne felejtsd! Hatalmas sót kell rendezni. Lehet esetleg abból, hogy a kizárólag feketékről szóló rajzfilmet, melyet például egy dánok lakta országban mutatnak be, miért egy dán színész szinkronizálja. Hiszen a dán, az fehér. Nnna, ez a strukturált rasszizmus, hogy a szegény feketéket képes egy fehér ember szinkronizálni, merő fajgyűlöletből. Igen, igen, ha arra gondolsz, hogy pusztuljon a reakciós, meg az osztályidegen, és hogy pellengérre állítjuk a kulákokat, mert csak a dolgozó munkásság…, igen, akkor jó helyen kapizsgálsz. Ugye, a kuláknak, meg az egyházi reakciónak még helyeselnie sem volt szabad a Párt döntéseit, nem hogy színpadra lépni, a nyilvánosság előtt megszólalni. Emlékszel, ugye? Aki egyházi iskolába járt, az nem is álmodozhatott a színművészetiről vagy a bölcsészkarról, de az sem, aki reakciós családból származott, vagy ő maga olyan magatartást… ugye, most már megvan? Leesett? A fehér, az éppen ugyanaz a tészta, mint régebben a kulák, meg a reakciós. De ebből a sóból csak egy csipettel használj ám! Mert mondta főszakács, hogy később lesz nekik nagyon odasózva. Majd ha már nem veszik több hasznukat.

Na most egy tepsit kikensz Herbert Marcuse-zel és beteszed a megfőtt csülköt. Marcuse kitűnően olvadó zsíradék, a legfinomabb disznózsírt is fölényesen helyettesíti. Az eredeti tubusból, melynek felirata: „feketék, feministák, melegek, indoktrináció, legitim gyűlölet”, a kellő szociális demagógiával – ezzel főzz drágám, ne a gázzal! – felmelegítve omlós, ízletes falat lesz: csak úgy ropog a fogunk alatt az „elnyomás, rendszerszintű rasszizmus”.

Kockákra vágva mehet hozzá a rejtett fehér felsőbbrendűség, ennek nevében aprítsd és vesd tűzre, aki kihívja a rendőrt fekete emberekre, nem PC módon öltözik Halloweenkor, nem hajlandó letérdelve bocsánatot kérni az utca közepén, nem emeli az öklét a kellő szögben.

S most jön az az öntet, amit csak teneked árulok el, mert te vagy legkedvesebb nászom, drága Nusikám: a fehér hallgatás. Na, milyen ötlet? Tehát aki nem ért egyet vagy nem áll ki élénken gesztikulálva a finom foxi-marxista-leninista-marcuse-ista katyvasz mellett, vagy egyszerűen csak hallgat erről, az elköveti a fehér hallgatást! Márpedig azt már az második elemiben több tárgyból megbukott kis Kata is kívülről fújja, hogy „a fehér csend a fehér felsőbbrendűség egy formája”. Ugye, emlékszel, amikor nálatok a nagyapa feljelentette azt a régi haragosát, aki képes volt azt a piti kis sikkasztást szóvá tenni? No se a nagyapa sem volt rest, írta is a feljelentést hogy a kollega nem tapsol elég lelkesen Rákosi elvtárs nevének hallatán az üzemi pártaktíva-gyűlésen. El is vitték a csendben sunyító reakcióst már másnap. Mert akkor még rend volt ebben az országban. Ugye, Nusikám?

No, hát így készül a strukturális rasszizmus pékné módra; ám el ne felejtsd meglocsolni sörrel és visszatenni, hogy süljön még egy kicsit. Piruljon is meg, úgy igazából! Ráfér a családra, különösen, ha előtte libazsíros ballib médiát fogyasztottak: abban borzasztó sok a sületlenség.