Rekordszámú élő közvetítéssel indítja a futballszezont a közmédia

A labdarúgás szerelmeseinek is beindul az év a közmédia csatornáin. Január 20 és február 21 között rekordszámú, több mint ötven mérkőzést közvetít az M4 Sport, az M4 Sport+, a Duna World és az m4sport.hu. A nagyüzem alatt a magyar bajnoki- és kupatalálkozók mellett a Bajnokok Ligája és a FIFA-klubvilágbajnokság összecsapásai is képernyőre kerülnek.

A téli szünetet követően január 20-án, este nyolc órától a Ferencvárosi TC–DVTK második fordulóból elhalasztott mérkőzésével tér vissza a képernyőre az OTP Bank Liga. A hétközi találkozót követően szombaton és vasárnap már az NB I 17. fordulóját közvetíti az M4 Sport és M4 Sport+, február 21-ig pedig összesen 39 élvonalbeli összecsapást láthatnak a labdarúgás szerelmesei a közmédia csatornáin.

Január 31-én az ETO FC Győr–PMFC rangadóval kapcsolódik be a labdarúgó NB II a sportműsorba, amely 18:30-kor kezdődik az M4 Sport+ csatornán. A közmédia Gurulj be lassítva is! című podcastjában Berkesi Judit és Hajdú B. István részletesen is foglalkozott több korábbi válogatott játékos helyzetével, akik az utóbbi időben a magyar másodosztályba igazoltak.

Dzsudzsák Balázs, Páktai Máté és Radó András esélye is szóba került a nyári Eb-szereplést illetően, de a DVTK edzőkeringőjét és a téli felkészülést is elemezték az adásban,

amely visszahallgatható az m4sport.hu oldalon.

Februárban folytatódnak a MOL Magyar Kupa találkozói is: február 9-én, kedden 19:45-től a Szolnoki MÁV–Újpest FC, szerdán a Dorogi FC–Ferencvárosi TC, 19.45-től pedig a kupaforduló rangadója, a Vasas FC–MOL Fehérvár FC találkozó kerül képernyőre az M4 Sporton és m4sport.hu-n.

A magyar meccsek mellett, nemzetközi összecsapásokra is készülhetnek a közmédia nézői február 1. és 11. között. A FIFA-klubvilágbajnokságot, köztük a BL-győztes Bayern München mérkőzéseit is a közmédia csatornáin követhetik a szurkolók.

OTP Bank Liga, 2. fordulóból elhalasztott mérkőzés

Január 20., szerda

20:00 Ferencvárosi TC – DVTK (M4 Sport)

OTP Bank Liga, 17. forduló

Január 23., szombat

14:30 Kisvárda Master Good – Mezőkövesd Zsóry FC (M4 Sport+)

17:00 Puskás Akadémia FC – Ferencvárosi TC (M4 Sport+)

19:30 Újpest FC – MOL Fehérvár FC (M4 Sport+)

Január 24., vasárnap

13:30 Budafoki MTE – MTK Budapest (DW/M4 Sport+)

15:45 Paksi FC – DVTK (M4 Sport+)

18:00 Budapest Honvéd – ZTE FC (M4 Sport+)

NBI, 5. fordulóból elhalasztott mérkőzések

Január 27., szerda

17:45 Kisvárda Master Good – MOL Fehérvár FC (Duna World)

20:00 Budafoki MTE – Ferencvárosi TC (Duna World)