Helybe ment a pofonért Djokovic, amikor kivételes elbánást kért

Több mint hetven teniszező 14 napot a hotelszobájában kénytelen tölteni, mert az őket szállító charterjáratokon koronavírusos eseteket találtak. Ezt követően a szerb világelső írásban kérte az ausztrál szövetség vezetőjét, Craig Tileyt, hogy különböző engedményeket adjanak ezeknek a játékosoknak, számoltak be sajtóorgánumok.

Djokovic listáján szerepelt például a karanténidőszak lerövidítése, a jobb minőségű étel és a „magánház teniszpályával” feltétel is. Az Australian Open a tervek szerint február 8-án kezdődik Melbourne-ben.

„Az embereknek természetesen joguk van ilyen listákat összeállítani, de a válasz: nem – közölte a politikus. - Tudom, hogy a játékosok közül néhányan nehezményezik a szabályokat. Nos, a szabályok rájuk is vonatkoznak, mint mindenki másra, és erről tájékoztatást is kaptak az érkezésük előtt. Itt nincs különleges bánásmód. A vírus sem kivételezik veled, így mi sem.”

Andrews bejelentette azt is, hogy további négy pozitív esetet regisztráltak a charterjáratokhoz kötődően, közülük az egyik egy játékos.

Az Ausztráliába érkező teniszezőket 14 nap karanténra kötelezték azzal az engedménnyel, hogy naponta néhány órára kimehetnek edzeni. A pozitív személyeket és azok kontaktjait azonban megfosztották ez utóbbi lehetőségtől is.

Victorian Premier Daniel Andrews said: "The rules will not be changing, because the public health advice is where those rules came from." | @AnthColangelo @marissa_sc

https://t.co/lnohzIpNJW

— The Sydney Morning Herald (@smh) January 18, 2021