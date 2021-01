Ismét büntetik a szenátort, mert nem szavazta meg Bident

A Capitolium ostromát követően a Simon & Schuster könyvkiadó a szenátor techcégekről írt könyvének kiadásától lépett vissza. Hawley azt követően vált persona non grata-vá, hogy a szenátusban az elektori kollégium által megállapított arizonai és pennsylvaniai elnökválasztási végeredmények ellen szavazott hat másik szenátorral együtt.

A szenátor rendezvényének eredetileg otthont adó Loews Hotel a visszalépése kapcsán úgy fogalmazott a Twitteren:

We are horrified and opposed to the events at the Capitol and all who supported and incited the actions. In light of those events and for the safety of our guests and team members, we have informed the host of the Feb. fundraiser that it will no longer be held at Loews Hotels.

