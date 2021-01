Kiskorú fiaival dicsőítette a fekete női szavazókat a TikTokon az anyuka

A videót december 30-án publikálta Champion a TikTokon azzal a felirattal, hogy „én, ahogy arra tanítom fehér fiaimat, hogyan viselkedjenek”.

This mom on TikTok is going viral for having her kids kneel and pray to black women pic.twitter.com/Hi94ZvMl7C

— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) January 7, 2021