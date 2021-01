A Hamilton utáni életre is van terve a Mercedesnek

A brit már jó ideje halasztgatja az új megállapodás aláírását: először a koronavírus-járvány miatt elcsúsztatott idényrajt, aztán a bajnoki küzdelem és a vb-címek bebiztosítása, végül a pozitív koronavírustesztje tolta el a tárgyalásokat, olyannyira, hogy a hetedik vb-címét megnyerő brit a november eleji imolai futamot követő sajtótájékoztatón még elhintette a visszavonulás lehetőségét is. Hamilton jelenleg nem is tekinthető a mezőny tagjának, hiszen az év végén lejárt a szerződése.

„Nem aggódom amiatt, hogy mi lesz és hogyan, mert tudom: akárhogy dönt Lewis, azt én és a csapat tagjai is maximálisan tiszteletben fogják tartani. Ha úgy dönt, hogy marad, örülni fogunk, de ha visszavonul, azt is megértjük és elfogadjuk. Ugyanakkor nekünk csapatként fel kell készülnünk minden lehetséges kimenetelre, vagyis arra is, hogy esetleg nem marad velünk” – fogalmazott az osztrák csapatfőnök.

– idézte Toto Wolffot a Motorsport.com szaklap.

