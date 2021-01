Liberális kettős mérce a Capitolium ostroma után

A sajtó és a politikai elit nagy része, valamint több „véleményformáló” továbbra is azt hangoztatja, hogy Donald Trump hergelte fel a támogatóit. Az utóbbi években Amerikában és más nyugati országokban is rendszeresen voltak erőszakos megmozdulások, sokszor polgárháborús állapotok uralkodnak az utcákon. Ezekben az esetekben is mindig Trump volt a felelős, vagy a hozzá hasonló „diktátorok". Soha nem a „modern, haladó, progresszív” vezetők – hangzott el az M1 Híradójában.