A techóriások zsarnokságáról írt a szenátor, a kiadó visszalépett

Missouri republikánus szenátora, Josh Hawley a techóriások gyakorlatáról írt könyvet, de a kiadó visszalépett, és nem jelenteti meg a politikus könyvét.

Hawley szenátor Trump politikájával rokonszenvezett, és komoly kritikákat kapott, amiért kétségbe vonta a botrányos amerikai választás eredményét. Azzal is megvádolták, hogy felbujtotta a Capitoliumot megrohamozó tömeget. Könyvének 2021 márciusában kellett volna megjelennie, de a kiadó az őket is ért nyomás hatására kihátrált – írja a The New York Times.

A kiadó közlése szerint „nehéz döntés volt”, de komolyan veszik saját felelősségüket, és nem támogathatják Hawley-t, mivel szerintük szerepe volt abban, hogy a helyzet veszélyessé vált. A Simon & Schuster kiadónak nem ez volt az egyetlen botránya: 2017-ben komoly nyomásgyakorlás után Milo Yiannopoulos könyvének kiadását törölte.

A Capitoliumban zajlott események után kérdésessé vált a könyvpiaci szereplők körében, hogy kiadjanak-e konzervatív műveket. Már régóta lebeg a levegőben Trump emlékiratainak kiadása is, de a jelenlegi helyzet ezt tovább bonyolítja.

A szenátor Twitter-oldalán orwelli eljárásnak nevezte a kiadó magatartását. Szerinte azért vonták vissza könyvét, mert a választóit képviselte. Hawley jogi eljárást kezdeményez a cenzúrázó kiadó ellen.

My statement on the woke mob at @simonschuster pic.twitter.com/pDxtZvz5J0 — Josh Hawley (@HawleyMO) January 7, 2021

Hawley könyvét már az Amazonon és más kereskedelmi oldalakon is előrendelhető volt, nem Trumpról szólt, hanem mint a címe is mutatja – „The Big Tech Tyranny” – a techóriásokról, a Facebookról, a Google-ról, az Amazonról és más cégekről. Ez különösen fontos kérdés napjainkban, hiszen a közösségi média ereje vitathatatlan.

A kiadó gyors visszalépése azt jelezheti, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a jövőben nagyon komoly ellenszéllel kell szembenéznie a konzervatív, esetleg Trump-párti szerzőknek.

A címlapfotó illusztráció.