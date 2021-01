100 éves Keleti Ágnes – A szeretet fontosabb, mint az olimpiai bajnoki címek

„Ági néni remekül érzi magát, jó egészségnek örvend, sokat mozog és táncol” – mondta Keleti Ágnes szóvivője, Róth Tamás a hirado.hu-nak. „Nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy néhány nappal ezelőtt róla nevezték el egykori egyesülete, az UTE tornacsarnokát.

– tette hozzá.

Sérülés miatt lecsúszott az első olimpiájáról

Keleti Ágnes budapesti zsidó családba született Klein Ágnes néven, 1921. január 9-én. Sportolói pályafutását a Nemzeti Torna Egylet színeiben kezdte, 18 évesen mutatkozott be a magyar tornászválogatottban. 1940-ben nyerte első magyar bajnoki érmét a Budapesti Dózsa színeiben. A háború vészterhes éveit Szalkszentmártonban, hamis papírokkal vészelte át.

helyette a tartalék Balázs Erzsébet jutott lehetőséghez. Ezzel Keleti Ágnes lecsúszott élete első olimpiai (csapat-)ezüstérméről.

A következő évben négy aranyérmet nyert a főiskolai világbajnokságon, ezzel a magyar tornasport állócsillagává vált. Az 1952-es olimpiára a felkészülését már semmi sem hátráltatta, így Helsinkiben megszerezte első aranyérmét talajtornában, ezenkívül csapatban ezüst- és felemás korláton pedig bronzérmet nyert. 1954-ben felemás korláton világbajnoki címet szerzett.

Az 1956-os melbourne-i olimpia előtt sokan tartották aranyesélyesnek a magyar tornászválogatottat, politikailag pedig pikánssá tette a december elején zajló küzdelmeket, hogy éppen a szovjet válogatott ígérkezett a legnagyobb ellenfélnek. Nem is tévedtek a szakemberek.

Sokat segített Izraelben, de hazavágyott

Közvetlenül az olimpia után – a 45 magyar sportoló egyikeként – Ausztráliában kért és kapott politikai menedékjogot, majd 1957-ben Izraelben telepedett le, ahol főiskolai tanárként és edzőként dolgozott. Itt ismerkedett meg második férjével, a szintén tornász Bíró Róberttel, akitől két fia született. Dániel ma marketingvállalkozást vezet Ausztráliában, kisebbik fiuk, Rafael pedig divattervezőként helyezkedett el.

