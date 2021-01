Pelé kicsinyes húzással próbálja megtartani koronáját

A brazil labdarúgó legenda alattomos módon frissítette Instagram-életrajzát, miután a portugál Cristiano Ronaldo megdöntötte a gólrekordját.

A Juventus szupersztárja múlt vasárnap egy góllal járult hozzá csapata Udinese elleni 4-1-es győzelméhez, ezzel 758 találattal immár őt tartják minden idők legjobb góllövőjének.

A sasszemű rajongók azonban kiszúrták, hogy Pelé a hét elején frissítette az Instagram-profilját, továbbra is azt állítva, hogy ő a gólrekorder.

Pele when he successfully throws a paper into a trash can from 3 yards out pic.twitter.com/Xy8fKt11IU

A futballrajongók persze hamar kiszúrták Pelé – finoman szólva – ferdítését, és gunyoros mémekkel árasztották el a Twittert és más közösségi médiákat. Azt írták, hogy amit a brazil exvilágbajnok csinál, az egyszerűen méltatlan egy legendához.

„Ha összeszámolnánk Ronaldo és (Lionel) Messi összes barátságos és ifjúsági meccsen szerzett gólját, a FIFA és a PES góljait, biztos vagyok benne, hogy már valahol 2000 körül járnának” – írta az egyik twitterező.

Pele after scoring at his backyard against his grandkids pic.twitter.com/JmFzaFkZdD

„Pelé egy bohóc, aki remek futballista volt, de a visszavonulása óta tanúsított viselkedése elképesztően arrogáns” – kommentálta egy másik.

Pele when he score against his wife on ps1 pic.twitter.com/uB6qYo8uhR

Egy újabb Twitter-felhasználó szerint Pelé „egyszerűen képtelen beismerni, hogy elveszítette ezt a rekordot”.



„Ez kezd egyre kicsinyesebbé válni. Véletlenszerűen gólokat lő a hátsó udvaron, és elkezdi azokat is hozzáadni a rekordjához” – írta egy újabb focidrukker.

Pelé tavaly gratulált Ronaldo nagy riválisának, Lionel Messinek, amikor az FC Barcelona argentin csatára megdöntötte a brazil másik rekordját, az egyazon klubnál elért találatok számát.

Santos FC have released a statement claiming that Pelé in fact scored 1,091 goals for the Brazilian club, and that 448 of his goals were ignored. Santos are trying to nullify Messi's record. pic.twitter.com/Il4EomVMFK

— Barça Universal (@BarcaUniversal) December 27, 2020