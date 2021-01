Vicces, amikor egy ateista azt mondja: ahhoz, hogy jó ember legyen, nincs szüksége vallásra

– A vitákban gyakran a patriotizmust próbálják összemosni a szélsőjobbal, vagy legalábbis a jobboldallal, ezzel próbálva megbélyegezni azt. Mi ennek az oka? – hangzott a Vasárnapi újság első kérdése David Brog felé.

– Ha valaki patrióta, vagyis szereti a hazáját és meg akarja őrizni az örökségét, akkor jobboldali szélsőséget képvisel. A nacionalizmus lehet egyfajta megosztó tényező, vagy fegyver, ami sebeket okoz. A múltban használták is ilyen módon, és ennek tudatában kell lenni. Viszont csak azért, mert valaminek a túlzásba vitele veszélyt hordozhat, nem jelenti azt, hogy annak egészséges mértéke még ne lenne fontos. Ne feledjük, hogy az egészséges nacionalizmus – ami ara indít, hogy szeressük hazánkat, hogy ismerjük a múltját, megőrizzük örökségét és gyökereit, ami arra ösztönöz, hogy honfitársainkat testvéreknek lássuk – összeköt bennünket, gazdagít – fejtette ki a konzervatív gondolkodó.

- A washingtoni székhelyű Edmund Burke Alapítvány elnökeként egyik célja, hogy a konzervativizmus jelentőségéről beszéljen. Gyakori beszédtéma, hogy vajon a mai fősodort a liberális-baloldali gondolat jelenti-e?

– Ha megnézi a kultúrát meghatározó intézményeket, az egyetemi és médiavilágot, akkor azt látja, hogy egy progresszív világkép dominál. De amikor ezt a progresszív világképet a gyakorlati életben kezdik alkalmazni, annak sajnálatos kimenetele van. Amikor a progresszív világkép megjelenik a gazdaságban, akkor nem a lehetőségek szélesedését, a jólét növekedését tapasztaljuk, hanem a gazdaságok zsugorodását. És amikor ez a progresszív szemlélet az állam működésében, szellemiségében, vagy a közéletben jelentkezik, akkor az embereket a nemzetük, a történelmük és intézményeik ellen fordítja. Nem egységbe forrasztja őket, hanem hozzájárul a nemzeti kultúra és a közélet elszegényedéséhez.

– Ez a filozófia mára dominánssá vált, viszont rámutathatunk, hogy amikor elkezdik alkalmazni, micsoda károkat okoz országainknak, gazdaságainknak, kultúráinknak. Ez pedig lehetőséget ad számunkra is, hogy megvívjuk a csatánkat a gondolatok harcterén, hogy felmutassunk egy másik elképzelést. Egy olyan gondolatot, amely a konzervatív gondolkodóktól származik, alapozva Edmund Burke-re, és még nagyon sokakra.

