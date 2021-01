„Mister Dakar” már az összetett élén hasít

A világ legnehezebbnek tartott terepralis viadalának harmadik versenynapján összesen 685 kilométert kellett megtennie a mezőnynek, ebből 457 kilométer volt a mért szakasz.

A címvédő és eddig az összetettben is éllovas Carlos Sainz, Lucas Cruz (X-raid Mini) spanyol duó ezúttal harmadik lett, ezzel több mint 6 és fél perces hátránnyal

A második szakaszt a katari al-Attijah és francia navigátora, Mathieu Baumel (Toyota) nyerte.

🚗 That's how you deal with the dunes.

👏 @CSainz_oficial #Dakar2021 pic.twitter.com/oe4FqeZfPM

— DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2021