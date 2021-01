Londonból érkezik a PSG új edzője

A 48 esztendős argentin tréner szombaton 2022 júniusáig szóló megállapodást írt alá.

A francia bajnokságban címvédőként a Lille és az Olympique Lyon mögött harmadik helyen álló, az elmúlt idényben Bajnokok Ligája-döntős párizsiaktól december 29-én menesztették a 47 éves Thomas Tuchelt, akinek a munkáját az elmúlt két és fél évben Lőw Zsolt másodedzőként segítette.

– fogalmazott Pochettino, aki támadó stílusú futballt ígért a szurkolóknak.

BREAKING: Mauricio Pochettino has been appointed as the new head coach of Paris Saint-Germain.

