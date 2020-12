A vírus sem tudta legyőzni a magyar sportot – a 2020-as év sikerei

Vízilabda Eb győzelem Budapesten, aranyeső a debreceni rövidpályás Eb-n, Babos Timiék párosban megnyerték az Australian Opent és a Roland Garrost, a Fradi 25 év után jutott be a BL-csoportba és a fociválogatott is ott lesz jövőre a budapesti Eb-n – a járvány ellenére is kitettek magukért sportolóink 2020-ban. Nekik is köszönhetjük, hogy ez az év nemcsak a szomorúságról szólt.