Hallani sem akarnak a bihaci tábor lakóiról

Egyelőre nem tudták elszállítani a bezárt lipai migránstábor lakóit Boszniában, mert azoknak a településeknek a lakói, amelyeknek laktanyáiba vitték volna őket ideiglenesen, tiltakoznak ezellen. Emiatt a több száz illegális bevándorló autóbuszokban töltötte a szerdára virradó éjszakát – jelentette a helyi média.

A sátortábor a nyugat-boszniai Bihac (Bihács) közelében lévő Lipán létesült. Egy héttel ezelőtt zárták be, miután európai uniós tisztségviselők és jogvédő szervezetek figyelmeztettek, hogy a táborban humanitárius katasztrófa történhet a télen, ugyanis nincs áramszolgáltatás, vezetékes víz és fűtés.

A migránsok a kiürítéskor felgyújtottak több sátrat és konténert. A boszniai kormány eldöntötte, hogy a helyén konténertábort kell kialakítani, amelyben meglesznek ezek a szolgáltatások, de ehhez ideiglenesen el kell költöztetni a lakókat.

Több olyan boszniai település vezetése tett ígéretet a migránsok ideiglenes befogadására, amelyben van lehetőség laktanyai elhelyezésre. A migránsokat éppen el akarták szállítani buszokkal, de a szóban forgó települések lakosai tiltakoznak a befogadásuk ellen, így az utazás egyelőre meghiúsult.

Bosznia-Hercegovinába idén több mint 13 ezer migráns jutott be, de az országnak nincsen elég anyagi forrása arra, hogy megfelelő szállást és ellátást biztosítson nekik. Több befogadóközpontot is be kellett zárni a lehetetlen körülmények miatt.

A migránsok főként Szerbiából érkeznek Boszniába, ahonnan Horvátországba, majd Szlovéniába, onnan pedig a nyugat-európai országokba szeretnének eljutni, mert a nyugat-balkáni államokat nem tekintik célországnak.