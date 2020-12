Karácsonyi fotók miatt fenyegették meg a muszlim fiút

Súlyos fenyegetéseket kapott Franciaországban egy muszlim fiú, amiért a családi vacsoráról készült karácsonyi fotókat osztott meg az interneten. Egyik ismerőse azt írta neki, hogy: „Mocskos fehérek fia, kígyó fia, rendőr fia! Majd én megmutatom, neked, milyen egy valódi arab!” Az üzenet küldője a szülőket is megfenyegette, a fiú édesanyja egyébként rendőr. Reagált a francia belügyminiszter is, aki azt írta: „hazánkban nincs helye a szeparatizmusnak és a rasszizmusnak, bárhonnan is származik” – hangzott el az M1 Híradójában.