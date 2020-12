Federer kihagyja az első Grand Slam-tenisztornát

A 39 éves ex-világelső menedzsere, Tony Godsick hétfőn közölte, hogy az idén két térdműtéten átesett svájci sztár felépülése a vártnál hosszabb időt vesz igénybe, ezért csak a melbourne-i Grand Slam-torna után folytatja pályafutását.

All the best with your recovery @rogerfederer. Look forward to seeing you back at the #AusOpen in 2022. pic.twitter.com/M6L05zF50K

— #AusOpen (@AustralianOpen) December 28, 2020