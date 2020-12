644 üveg sörrel vigasztalódhatnak a rekorddöntő Messi „áldozatai”

A Barcelona kedden sima 3-0-s győzelmet aratott a Real Valladolid otthonában. Lionel Messi a mérkőzés 65. percében megszerezte csapata harmadik találatát, amely számára különösen nagy jelentőségűnek számított.

Ezzel ugyanis a hatszoros argentin aranylabdás 644. gólját szerezte a katalán csapat színeiben, megdöntve ezzel egy fantasztikus rekordot. Eddig Pelé vezette az egyetlen csapat színeiben elért gólok ranglistáját 643-al.

And yes, we’ve created a custom bottle for every single goal to send to the keepers to toast their part in history.

„644 gól = 644 Messi varázslat. Egyedi, sorszámozott palackot küldünk minden hálóőrnek, akik ezzel is koccinthatnak a futballtörténelemben betöltött szerepükre” – írták Twitter üzenetükben.

Messi „áldozatai” közül összesen 160 kapus részesül ebben a megtiszteltetésben, így sokan több palackkal is koccinthatnak az ünnepek alatt.

Az argentin támadó 17 évesen 2004-ben októberében szerezte első gólját a Barcelona színeiben, éppen a városi rivális Espanyol ellen.

— Roy Nemer (@RoyNemer) December 24, 2020