Rekordjaival rajongókat nyert, politikájával híveket vesztett Lewis Hamilton

Lewis Hamilton sportolóként kiemelkedőt produkált 2020-ban. A 16 futamból, amin elindult, tizenegyet megnyert, de nyerhetett volna akár 13-at is, ha Monzában és Szocsiban nem kap büntetést. Az Olasz Nagydíjon a csapata rosszkor hívta ki kerékcserére (zárva volt a boxutca), Oroszországban pedig a pálya olyan pontján tartott rajtgyakorlást, ahol a szabályok ezt nem engedik meg.

A korábbi edzéskirály, Michael Schumacher pole pozíció-rekordját már tavaly megdöntötte az angol, aki már 99 rajtelsőségnél jár, míg a Ferrari német ászának 91 trófeából álló futamgyőzelmi csúcsát idén adta át a múltnak az angol. Hamilton hatszor futotta meg a versenyek leggyorsabb körét (FL) idén, ami éppen annyi, mint ahány FL-t a pontversenyben mögötte végző Valtteri Bottas, Max Verstappen, illetve a szahíri futamon a betegeskedő angol helyére beugró George Russell fel tudott mutatni.

Nem újdonság ez, korábban is voltak példák arra, hogy egy-egy csapat éveken át dominált. A különbség az, hogy az autósport szabályait alkotó Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA), illetve a sportágat korábban irányító Bernie Ecclestone mindig változtatott valamit a szabályokon, ha a Ferrari, vagy a Red Bull túlságosan „kövérre ette magát”. Ecclestone ilyen értelemben jó gazda volt, aki az egész „nyáj” érdekeit tartotta szem előtt. A Forma–1 kereskedelmi jogait 2017-ben megvásárolt amerikai Liberty Media azonban más úton jár:

Ez számít látványos sikernek Kaliforniában, a hollywoodi showbizniszben, ahonnan a Chase Carey vezette Liberty érkezett.

Went down to Hyde Park today for the peaceful protest and I was so proud to see in person so many people of all races and backgrounds supporting this movement. It was really moving. I’m feeling extremely positive that change will come, but we cannot stop now. #blacklivesmatter ✊🏾 pic.twitter.com/koOTEPOXAh

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 21, 2020