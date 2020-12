Kórházba került Frank Williams, az F1 legendás csapatfőnöke

A család kedden kiadott nyilatkozata szerint „Sir Frank Williams nemrég kórházba, került, ahol jelenleg stabil állapotban van. Frank egészségi állapota magánügy, ezért a család egyelőre nem kíván további részleteket közölni” – írták a közösségi médiában.

– tették hozzá.

A 78 éves Frank Williams 2016-ban tüdőgyulladás miatt szorult kórházi ápolásra, ezután hagyta abba a versenyekre való utazást. Sir Frank Williams tavaly ünnepelte az 50. évet F1-es csapatfőnökként, de hajlott kora miatt az istálló mindennapi ügyeit 2013 óta a lánya, Claire Williams intézte.

Everyone at the team sends their best to Sir Frank and wishes him a speedy recovery.#WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/bqisAtNWuR

