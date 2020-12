Gyilkos nőimitátor: Rowling ismét rossz fát tett a tűzre

A Harry Potter-könyvek fönt jelzett számú nyelvre lefordított szerzője nem először kerül a liberális világmédia és a genderaktivisták kereszttüzébe: a lap cikke utal „meghökkentő” bejegyzéseire, „a kultúrharcban tanúsított köpönyegforgatására”.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020