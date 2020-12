BL-botrány: beszólt a játékvezető, a török csapat levonult a PSG pályájáról

A L’Équipe francia sportnapilap első beszámolója szerint a játékvezető piros lapot készült felmutatni a török szakmai stáb egyik tagjának, aki állítólag inzultálta a negyedik játékvezetőt – ez volt a szikra az egyébként is feszült mérkőzés parazsára.

A Nemzeti Sport Online (NSO) francia híradásokra hivatkozva azt írta, hogy a negyedik játékvezető rasszista megjegyzést tett Pierre Webóra, az isztambuliak pályaedzőjére, erre a korábbi kameruni válogatott labdarúgó hevesen reklamálni kezdett – erre figyelt fel a játékvezető.

A meccs UEFA ellenőre is megjelent a játéktéren, hogy megbékítse a feleket, ám ez sokáig nem sikerült.

Never ever seen something like this in my life.

The Fourth official - an actual referee - used racist language against an Istanbul Basaksehir staff member.

The PSG-Basaksehir match was suspended as both sets of players walked off.

Extraordinary.pic.twitter.com/QZf82vYZIK

