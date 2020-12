Nem értik a liberálisok, hogy mi a baj a vérfertőzéssel és a nekrofíliával

Megosztás Tweet



Mindennapi, bevett gyakorlattá tenné a családtagok közötti szexuális életet a német szabaddemokraták ifjúsági szervezete – sajtóbeszámolók szerint.



Az egyik német portál ugyanis az Ifjú liberálisok legalizálnák a vérfertőzést címmel számolt be arról, hogy az ifjúsági szervezet azt szorgalmazza, hogy vizsgálják felül az erre vonatkozó német büntetőtörvényt. Egészen pontosan hatályon kívül helyeznék azt a paragrafust, amely tiltja a hozzátartozók közötti szexuális kapcsolat létesítését.

Szerintük ugyanis érthetetlen az, hogy a törvény miért ad lehetőséget a börtönbüntetésre olyan esetben, amikor a cselekménynek nincs áldozata.

Szerintük az államnak nincs köze egy ilyen együttléthez, ha az mindkét fél beleegyezésén alapszik.

Még akkor sem, ha esetleg kifogásolható, vagy adott esetben visszataszító. A fiatal liberálisok ráadásul azzal is érveltek, hogy szerintük elkerülhető a vérfertőzés a családtagok közötti szexuális együttlét alkalmával, mert számos védekezési mód van arra, hogy elkerüljék a nem kívánt terhességet.

„A német szabaddemokraták ifjúsági szervezete mindezzel azt állítja, hogy a szexuális önrendelkezésnek a joga felülírja a családi intézménynek a védelmét” – mondta Halkó Petra, a Századvég nemzetközi elemzője az M1 Unió 27 című műsorában.

Néhány éve nagy vihart kavart egy testvérpár házassága Németországban, miután egy 24 éves férfi kapcsolatba került 16 éves húgával, akivel korábban évekig nem találkoztak. Négy gyerekük született a házasságból, kettő fogyatékos.

A vérfertőző német házaspár (Forrás: M1)

A német kormány és parlament által delegált német etikai tanács 2014-ben azt mondta ki, hogy a testvérpár házassága alapjog, amennyiben a vérfertőző szexuális kapcsolat önkéntes alapon történik.

Szerintük a büntető törvénykönyv nem alkalmas arra, hogy fenntartsa a társadalmi tabukat. Ezt az álláspontot képviselik tulajdonképpen a fiatal liberálisok is napjainkban.

„Nem arra reflektálnak, ami ténylegesen aggasztja az embereket, hanem őrültebbnél őrültebb ötletekkel állnak elő. Amint elérik azokat a célokat, amik néhány évtizede még elképzelhetetlenek voltak, akkor mindig kitalálnak valami újabb, elsőre egyébként meglehetősen polgárpukkasztó dolgot” – fogalmazott Őry Mariann, a Magyar Hírlap külpolitikai rovatvezetője.

A szakértő szerint

itt nemcsak arról van szó, hogy egy olyan tabut feszegetnek, amely csak a családokra tartozna.

„Ez nemcsak azért társadalmi tabu, merthogy sokan visszataszítónak tartják, hanem ennek más oka is van, mégpedig egészségügyi és genetikai okok, merthogy nagyon sok ilyen vérfertőzésből született gyermeknek különböző fogyatékosságai vannak. Nemcsak azért van ez megtiltva, mert társadalmi tabu” – jelentette ki Párkányi Eszter az Alapjogokért Központ elemzője.

A fiatal liberálisok azonban magukra maradtak javaslatukkal, ugyanis a Német Szabaddemokrata Párt elhatárolódott a felvetéstől. Hasonló törekvések azonban nem csak Németországban vannak.

„Sajnos ez nem új, egyébként már négy évvel ezelőtt Svédországban is volt erre példa. Illetve ők még azt is felvetették egy egészen elképesztő ötletben, hogy még a nekrofíliát is lehetne legalizálni. Szóval nagyon aggasztó tendenciák ezek” – tette hozzá Őry Mariann.

Korábban az Emberi Jogok Európai Bírósága kimondta, hogy

a vérfertőzés törvényi tiltása Németországban összhangban áll az emberi jogokkal.

Az Európai Unió államainak többsége szintén tiltja a vérfertőzést. A magyar jogszabályok is szigorúan szankcionálják a vérfertőzést. Akár három év börtönbüntetést is kaphat, aki egyenes ági rokonával létesít szexuális kapcsolatot.