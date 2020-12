Még egy adventi naptár miatt is sivalkodik a francia baloldal

Megosztás Tweet



Az úgynevezett laicitás, a francia állam és egyház szétválasztása elleni merényletként értelmezte kirohanásban a radikális baloldal az adventi naptár megjelenítését Périgueux-ben, a városháza homlokzatán. A kialakult vitában előkerült a muszlimok kérdése is – ezt az esetről beszámoló országos sajtó szokás szerint azonnal cenzúrázta.

(Fotó: Francebleu.fr)

Látványos, kreatív adventi naptárral készül az ünnepekre a Franciaország délnyugati részén, a Bordeaux irányába vezető út mentén fekvő, patinás Périgueux polgármesteri hivatala. Az utcafront ablakainak kék-fehér árnyékoló redőnyeire írták ki, igényes ábrákkal díszítve (minden felhúzott árnyékoló redőny mögött a város egy-egy építményének ábrája tűnik fel) a keresztény kultúrkörben ismert adventi naptár napjainak számait, 1-től 24-ig. Az adventi díszlettel december 1-jén lepte meg a város lakóit a hivatal. Minden reggel nyolc óra előtt „megnyílik” egy újabb ablak, láthatóvá téve az aznapi díszítést.

A szélsőbaloldal (Parti radical de gauche) azonnal eget verő sivalkodásba kezdett, felszólítva a szocialista (!) polgármester asszonyt, Delphine Labails-t, hogy tüntesse el az adventi naptárdíszítést a városházáról. A szélsőséges párt Dordogne megyei szervezetének alelnöke, Lionel Pascal úgy fogalmazott: az ablakok látványa lesújtó volt számára, „ez egy provokáció a laicitás hívei ellen”. (A laicitás, az állam és egyház szétválasztásának elve a Francia Köztársaságban 20. század eleje óta töretlenül folyamatosan érvényesül, ennek alapja az 1905-ös törvénnyel kialakult rendszer – a szerk.)

A helyi szélsőbal az alkotmányban rögzített alapelv elleni merényletről szónokolt, Pascalhoz csatlakozva követelték a „szerencsétlen kezdeményezés” eltüntetését, annak vallási jegyeire hivatkozva: „Képzeljék el a felháborodást, ha egy külvárosi önkormányzat tenné ugyanezt a muszlim vallási jelképekkel.”

A szocialista polgármester ugyanakkor helytelenítette, hogy ezt a kérdést „egy olyan fontos problémakörre próbálják ráerőszakolni, mint amilyen a laicitás”, és hangsúlyozta, hogy kellő megfontoltsággal járt el. A politikus szerint ez kulturális kérdés.

A viszály az országos médiát is megjárta; jellemző eljárás a más országok, így hazánk sajtószabadságát olyannyira a szívén viselő, nagy példányszámú francia médiatermékekre, hogy a muszlimokra való utalást – mint minden alkalommal – most is kicenzúrázták tudósításaikból.

Hogy a szélsőbaloldal néhány képviselőjén kívül a városban mennyire egyöntetű támogatást élvez az adventi naptáras kezedményezés, kitűnik az esetről beszámoló France Bleu országos rádióhálózat Twitter-bejegyzésének hozzászólásaiból is.

„A baloldal el akarja tőlünk venni a karácsonyt, erről beszélnek már évek óta. Ezek ugyanazok, akik év végi ünnepi vakációra mennek, nem karácsonyi vakációra!”– háborog az egyik hozzászóló.

A másik kiemeli: az adventi naptár önmagában semmiféle vallásos tartalmat nem hordoz, egyszerűen megmutatja, hány nap van még hátra karácsonyig. Ahogy a karácsony sem kizárólag a keresztények ünnepe. Tehát, jelenti ki a hozzászóló, ebben senki nem lát „vallásoskodást”.

Kivéve, tegyük hozzá, a felháborodott radikális balosokat, akik akkor, amikor embereket fejeztek le alig néhány hete Párizs mellett, a nyílt utcán vagy egy nizzai templomban, egyetlen hangot sem hallattak, s a legkevésbé sem voltak felháborodva.