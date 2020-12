Akár meg is lepheti a Fradi a tartalékosan is erős Barcelonát

Megosztás Tweet



Ma este kilenctől a Ferencváros a Puskás Arénában fogadja az FC Barcelonát a Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában. A katalán csapatnak tét nélküli a mostani meccs, hiszen már kvalifikálta magát az egyenes kieséses szakaszba, de a Fradinak még van esélye arra, hogy megcsípje az Európa-liga csoport harmadik helyét. A mérkőzést az M4 élőben közvetíti, nyolc órától pedig felvezető műsorral készül az összecsapásra.

A G csoportból a százszázalékos Barcelona és a második Juventus is továbbjutott már, a Ferencváros és a Dinamo Kijev a harmadik helyért csatázik, és tavasszal az Európa-liga legjobb 32 együttese között lehet folytatni a nemzetközi szereplést.

A két csapat legutóbb október végén találkozott Barcelonában, a Camp Nou stadionban, akkor a gránátvörös csapat 5-1-re verte a Fradit. A zöld-fehérek kiválóan kezdtek, Tokmac Nguen révén először egy lesgólt szerzett a csapat, majd Isael lőtt kapufát. A második félidőben Lionel Messi, Ansu Fati és Philippe Coutinho is gólt szerzett, majd a középhátvéd Gerard Piqué kiállítását követően, Ihor Haratin büntetőből szerzett egy találatot a Ferencvárosnak. A végeredményt a hajrában betaláló Pedri és Dembele góljai alakították ki.

A távol maradók

A Barcelona Budapestre (tehát nem Bukarestbe) érkezett keretét tegnap ismerhette meg a nyilvánosság. Ebből kiderült, hogy az odavágó meccsen gólt szerzők közül sem Lionel Messi, sem Philippe Coutinho nem tart a csapattal, őket Koeman pihenteti. Rajtuk kívül a hálóőr Marc-André ter Stegen sem lép pályára, hogy regenerálódjon a szombati Cadiz elleni spanyol bajnoki előtt. A bajnokságban jelenleg hetedik helyen álló katalánoknak minden pontra szükségük van ahhoz, hogy fel tudják venni az éllovasokkal, így a Real Sociedaddal és az Atletico Madriddal a küzdelmet.

A Barcára az utóbbi hetekben rájár a rúd: számos játékosuk sérült, így mások mellett a védők közül Samuel Umtiti és Ronald Araujo is csakúgy, mint a fiatal csatár, Ansu Fati. A védelemben és a középpályán is bevethető Sergi Roberto két fordulóval ezelőtt sérült meg a spanyol bajnokságban, ráadásul a legfrissebb hírek szerint a koronavírust is elkapta, így a felépülésére még biztosan többet kell várni. Ugyancsak az Atlético Madrid elleni meccsen sérült meg Gerard Piqué is, akinek térdszalagszakadás miatt akár hónapokig is a maródiak listáján maradhat.

A Ferencvárosnál kevés a sérült, egyedül a bosnyák Eldar Civic játéka kérdéses. Ráadásul a Ferencváros jól áll a bajnokságban is: az OTP Bank Ligában tíz lejátszott meccsel, négypontos előnnyel vezeti a tabellát.

A várható kezdőcsapatok

A Fradi a Juventus ellen a Dibusz – Heister, Dvali, Frimpong, Blazic, Lovrencsics – Somália, Sigér – Tokmac, Uzuni, Zubkov összeállításban lépett pályára, de a Barcelonával szembeni, korábbi meccsen más formációban, 4-2-1-3-at játszottak. Akkor a még sérült Uzuni helyett Isael játszott, védekező középpályásként pedig Laidouni és Haratin is a pályán volt.

A Barcelona kerete alapján a következő kezdőcsapat valószínűsíthető: Neto – Jordi Alba, Lenglet, Mingueza, Dest – Puig, De Jong/Pjanic, Pedri – Griezmann, Braithwaite, Trincão. Nagy kérdés ugyanakkor, hogy a fiatal keretből kiket akar a mélyvízbe dobni Koeman, a védelemben már így is túl sok kompromisszumot kellett kötnie. Szempont lehet azoknak a játékosoknak a pályára lépése is, akik az utóbbi időben kevesebb lehetőséget kaptak, ezért Pjanic és Riqui Puig játéka is szempont lehet.

🥶 Fun activation session in Budapest pic.twitter.com/VDI4jeXVQ6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 2, 2020

Rebrov bizakodik

Tegnapi sajtótájékoztatóján a Ferencváros ukrán vezetőedzője, Szerhij Rebrov azt mondta: a csapat Juventus elleni teljesítménye bizakodásra ad okot a Barcelona elleni Bajnokok Ligája csoportmérkőzés előtt.

A Barcelona kerete kapcsán Rebrov azt mondta: a katalánok második csapata is minőségi labdarúgókból áll, amit bizonyít a múlt héten a Dinamo Kijev elleni 4-0-s meccs is. Rebrov szerint minden poszton megvan a megfelelő konkurencia, a különbség pedig elenyésző a játékosok között a Barcelonánál vagy éppen a Juventusnál.

Szerhij Rebrov, a Ferencváros vezetőedzője (k) csapata edzésén a Barcelona elleni Bajnokok Ligája-csoportmérkőzés előtti napon Budapesten, az FTC népligeti pályáján 2020. december 1-jén (Fotó: nemzeti Fotótár/MTI/Szigetváry Zsolt)

„Nekünk a saját játékunkra kell koncentrálni” – jelentette ki Rebrov. Kifejtette, próbál rotálni, amiben sokat segít, hogy a koronavírus-járvány miatt öt cserelehetőség engedélyezett, mert így jobban megoszlik a teher a játékosokon. Rebrov elmondta: arra kifejezetten büszke, hogy rendre három-négy magyar van a kezdőben, ezzel kapcsolatban pedig kiemelte, rászolgáltak a bizalomra és bebizonyították, versenyképesek ezen a szinten is.

Nagyon nehéz meccsre számít Koeman

Ronald Koeman, a Barca holland menedzsere tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta: a legfontosabb a múlt heti, Dinamo Kijev elleni összecsapás volt, ahol a gárda biztosította a helyét a legjobb 16 között, ugyanakkor most is győzni szeretne együttesével, amelyben több olyan játékos is pályára léphet, aki eddig nem kapott sok lehetőséget.

Ronald Koeman, a Barcelona vezetőedzője és Lionel Messi a csapat Atlético Madrid elleni mérkőzésén 2020. november 21-én (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA/Juanjo Martin)

Hozzátette, fontos ezeknek a fiatal futballistáknak a szerepeltetése is, hiszen kiváló labdarúgókról van szó, akik az edzéseken hétről hétre bizonyítják tehetségüket, és hosszú távon akár a klub jövőjét is jelenthetik.

Ronald Koeman úgy fogalmazott: „nagyon nehéz mérkőzésre számítok, hiszen a Ferencvárosnak gyors és jó játékosai vannak, akik képesek lehetnek bármikor meglepni minket. Ez a találkozófontos lesz a Ferencvárosnak is, amely a Juventus ellen az utolsó pillanatig harcban volt a döntetlenért, nagyot harcoltak Torinóban.”

Forma

A Fradi legutóbb szombaton lépett pályára, az NB I-ben fogadta az MTK együttesét az Üllői úton, ahol 2-0 lett a végeredmény. Az első gólt Tokmac, a másodikat Baturina pakolta be a fővárosi rivális kapujába.

A Bajnokok Ligája előző körében Torinóba látogatott a Fradi, ahol a Juventusszal szemben majdnem sikerült a pontszerzés: Uzuni góljára még az első félidőben válaszolt Cristiano Ronaldo, de a vezetést csak a hosszabbításban szerezték meg Álvaro Morata révén az olaszok. A Juventusnak gólt lövő albán támadó, Myrto Uzuni a Barcelona elleni meccs előtti utolsó edzésen nyilatkozott a Fradi TV-nek.

A Barcelona vasárnap fogadta az Osasunát a Camp Nou stadionban, a pamplonai baszk csapatot 4-0-ra verték a katalánok a spanyol bajnokság 11. fordulójában.

A meccsen a most pályára nem lépő Messi és Coutinho mellett Griezmann és Braithwaite is betalált. A Bajnokok Ligája előző körében a Barca az ukrán fővárosban járt, ahol szintén 4-0-s győzelmet arattak a házigazda Dinamo Kijev felett. Két gólt Martin Braithwaite, egy-egy gólt pedig Sergino Dest és Antoine Griezmann jegyzett.

A két csapat eddig összesen hat alkalommal mérkőzött meg egymással, ebből ötször nyert a Barcelona, és egy döntetlenre került sor. Ez is 1972-ben történt, amikor egy barátságos meccsen 2–2-re végeztek a csapatok.

A játékvezetés

A mérkőzést a fehérorosz Alekszej Kulbakov vezeti. Kulbakov a nemzetközi színtéren legutóbb a Franciaország–Svédország válogatott meccset vezette, amelyen Griezmann is pályára lépett. A negyvenéves játékvezető ebben az idényben még nem vezetett Bajnokok Ligája-találkozót, de az Európa-ligában már dirigált: két meccsen összesen kilenc sárga lapot és egy piros lapot osztott ki.