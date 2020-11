Tyson–Roy Jones Jr.: nem bírt egymással a két legenda az év bokszgáláján

Megosztás Tweet



Igazságos döntetlennel zárult a két korábbi nehézsúlyú világbajnok gálamérkőzése.

Hatalmas várakozás előzte meg az 54 éves „Iron” Mike Tyson és az 51 éves Roy Jones Jr. visszatérését a ringbe. A rajongók világszerte alig várták a mérkőzést, melyet a koronavírus-járvány miatt ezúttal nézők nélkül rendeztek meg.

A szervezők bejelentése szerint – ellentétben a korábbi hírekkel – megengedett volt a kiütés is, de attól nem kellett komolyabban aggódni a mérkőzésen, hogy valamelyik berozsdásodott ökölvívó kiterítené a másikat.

A különleges szabályokkal lebonyolított meccsen nem pontozóbírók ítélkeztek, hanem három, korábbi profi világbajnok bokszoló határozott a végül az igazságos döntetlenről.

„Rajta volt a bakancslistámon egy Tyson elleni küzdelem. Elfáradtam, minden egyes ütés kíméletlenül fájt” – mondta Roy Jones Jr. a mérkőzést követően.

„Elviselted az ütéseimet és ezt nagyon tisztelem benned” – reagálta Tyson. „Jó formában vagyok, de néha ezek a kétperces menetek is hárompercesnek tűntek. A kiütés is látványos, de a lényeg, hogy végig tudd bokszolni a meccset, ez most sikerült. Visszatértem és szeretném folytatni” – jelentette ki az 54 éves amerikai bokszlegenda.

Mike Tyson: "why nobody care about my ass?" lololololol #tysonvsjones pic.twitter.com/XiJ3QRRrTJ — Steelers Depot 🎄 (@Steelersdepot) November 29, 2020

Mindketten folytatnák, sőt Tyson szeretné megismételni az összecsapást, Roy Jones Jr. azonban időt kért a válaszra, előbb családjával vitatja meg, hogyan tovább.

A fellépésért Tyson 10 millió dollárt kapott, míg Jones garantált keresete 3 millió dollár volt. Ehhez jönnek még majd hozzá a fizetős tévék közvetítéséből befolyó pénzek – tudta meg a Yahoo.

Roy Jones Jr. a mérkőzésen használt különleges, lila-sárga kesztyűjét a Kobe Bryant alapítványnak ajánlotta fel.