„Hála Istennek, hogy jól van!” – F1-es társai biztatják a horrorbukást megúszó Grosjeant

Grosjean saját maga szállt ki a kettétört versenyautóból, és csodával határos módon csak könnyű égési sérüléseket szerzett a kézfején és a bokáján. A Bahreinből érkező első beszámolók még bordatörésről is szóltak, ez azonban a francia versenyző csapatfőnöke szerint nem igaz.

„Beszéltem Romainnel telefonon, jó hangulatban van és jól érzi magát” – mondta Steiner a brit Sky Sports F1-nek. „Ma (vasárnap) éjszakára még bent tartják a kórházban, de azt mondta,

– tette hozzá a csapatfőnök.

A száguldó cirkusz pilótái és csapatai a közösségi médiában fejezték ki jó kívánságaikat a hajmeresztő balesetet lényegében sértetlenül megúszó Grosjeannak.

„Nagyon örülök, hogy Romain és Lance is a saját lábán hagyta el az autóját” – írta a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a Twitteren. (Lance Stroll Racing Point kocsija a feje tetejére állt a megismételt rajt után, de a kanadai sértetlenül szállt ki a roncsból.)

A márkavilágbajnok Mercedes azt írta:

„Nagyon hálásak vagyunk, hogy Romain rendben van a balesete után. Ez az a pillanat, amikor fejet kel hajtanunk mindazon lépések előtt, amelyeket az FIA (Nemzetközi Automobil-szövetség) tett annak érdekében, hogy sportágat biztonságosabbá tegyék, és kalapot emelünk a sportbírók és az orvosi stáb bátorsága előtt.”

– fogalmazott a Ferrari monacói pilótája, Charles Leclerc.

„A verseny eredménye másodlagos a megkönnyebbülés mögött, amit akkor éreztünk, amikor Grosjean kiszállt az autóból.

Mattia Binotto: “The outcome of today’s race is secondary to the relief we felt when @RGrosjean got out of his car. This is a testament to the amazing job done by the @fia in terms of safety and the courage and professionalism of all those involved on that front at every GP.” pic.twitter.com/8q31EDeMTG

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 29, 2020