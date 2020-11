Leharapta a fülét, de Tysonnak szurkol a bokszlegenda az öregfiúk-gálán

Annak ellenére, hogy Tyson már több mint 15 évvel ezelőtt visszavonult, egykori riválisa, Evander Holyfield – akinek a fülét Tyson leharapta a hírhedt 1997-es meccsükön – az 54 éves sportoló győzelmére tippel a összecsapáson.

Egy másik korábbi nehézsúlyú bajnok, az angol Danny Williams szerint Tyson nemcsak győzni fog, de „súlyos verést oszt ki” Jones Juniornak a szombat éjszakai gálán Los Angelesben.

Két angol nehézsúlyú exbajnok, David Haye és Lennox Lewis ugyanakkor Jones Jr. sikerére számít. Szerintük ugyanis az 51 éves floridai ökölvívó „képességei” és „kombinációi” még mindig elég jók ahhoz, hogy domináljon.

Az esemény sporttörténeti jelentőségét mutatja, hogy amint a Twitteren írta pénteken,

This is going to be my weekend guilty pleasure. Can’t wait for Tyson Vs Jones and a some boxing legends showing us what they’ve still got. Check it out tomorrow night. Click the link below! #TysonJones https://t.co/hPEd6hDoB6 pic.twitter.com/C2IJh56yDD

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 27, 2020