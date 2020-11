Bokszgála: Tyson öt kilóval nehezebb Roy Jonesnál

A csaknem száz kilót nyomó, 54 éves Mike Tyson és a korábban szintén világbajnoki címekig jutott, 51 esztendős riválisa profi gála keretében Los Angelesben küzd meg a nevében bemutató mérkőzésen, amelyet nyolc, egyenként kétperces menetre írtak ki.

hanem három, egyformán korábbi profi világbajnok bokszoló határoz a végeredményről.

Mike Tyson and Roy Jones Jr. weigh in and come face-to-face before their fight tomorrow.

(via @BTSportBoxing)pic.twitter.com/SeK5ZEj0YM

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 27, 2020