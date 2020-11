Tévedésből tette indexre a huszadik századi költőt a Brit Könyvtár

A Guardian beszámolója szerint Ted Hughest egy 17. századi rokonával, Nicholas Ferrarral hozták összefüggésbe, aki a Brit Könyvtár állítása szerint a London Virginia Társaság tevékenységében vett részt, amelyet azért hoztak létre, hogy gyarmatosítsák Észak-Amerikát.

Hughes nem volt egyenesági leszármazottja Ferrarnak. A költő életrajzírója, Jonathan Bate nemrégiben azt írta a lista kapcsán a Twitteren, hogy ő is támogatja a Black Lives Matter-mozgalmat, de „ezzel már túl messzire mentek”. Hozzátette: „Nicholas Ferrarnak nem volt gyermeke: biztosan vagyunk benne, hogy a kapcsolat nem csak családi mítoszgyártás? Bárki készített egyáltalán családfát?”

