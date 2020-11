Elszakadt a cérna: Ibrahimovic perre készül a FIFA videójátéka ellen

Zlatan Ibrahimovic ügynökén keresztül jogi lépéseket helyezett kilátásba az EA Sports ellen, amiért engedély nélkül használta fel a nevét és figuráját a FIFA népszerű videójátékában. Legalább 300 labdarúgó kész csatlakozni a jogi procedúrához, mely érintheti a FIFPro nevű szervezetet is, amelynek világszerte mintegy 65 ezer videójátékos tagja van.

– nyilatkozta Mino Raiola, a bosnyák játékos ügynöke az angol The Telegraphnak.

„Ez talán a legnagyobb gyalázat a FIFA részéről, így akarják meggyengíteni a játékosokat, hogy rabszolgákká váljanak. De ezt nem engedem meg. Zlatan nem egy marionettbábu; Zlatan nem olyan ember, akinek meg lehet szabni, hogy olyasmit tegyen, amit nem akar” – tette hozzá Raiola.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020