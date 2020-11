Szoboszlai góljánál átrohantam a stadion másik sarkába - Tihany Viktor

Megosztás Tweet



Tihany Viktor utazhatott Torinóba, hogy megszólaltatva a Juventus–Ferencváros BL-mérkőzés főszereplőit, elhozza az M4 Sport nézőinek az exkluzív pillanatokat az eseményről és a pálya széléről. A közszolgálati sportcsatorna riporterének a keddi lesz az első mérkőzése az idei BL-sorozatban, noha van már tapasztalata a nemzetközi események terén. A válogatott mérkőzések riportere interjújában visszaidézi Nego és Szoboszlai gólját, Pirlóval készített interjúját és arról is beszél, milyen a hangulat Torino utcáin.

– Tudósításaiból úgy tűnik, nem várt kihívásokkal is szembe kellett nézniük az út során.

– Piemont tartomány Olaszországon belül a legszigorúbb, vörös zónában van, napközben is csak indokolt esetben lehet a lakhelyet elhagyni. Az emberek többnyire azzal vannak elfoglalva, hogy a szabályokat betartsák, és hogy mindenki időben hazaérjen. Ezt ne úgy képzeljék el, hogy szellemváros Torino, munkaidőben vannak emberek az utcán, de látványosan visszafogottabban, mint általában Szinte minden kávézó és étterem zárva van, néhány helyen elvitelre lehet ételt venni. Egy ilyenben sikerült közel másfél órás keresgélés után néhány pizzaszelethez jutnunk a belvárosban. Számítottunk erre, ezért egy kicsivel több ennivalót hoztunk magunkkal otthonról, de már vágytunk rá, hogy valami meleget is együnk ebédre. Este viszont kihalt a város. Ideúton érdekes volt megtapasztalni az amúgy mindig forgalmas, kétszer háromsávos autópályán, hogy koraeste hosszú kilométereken keresztül csak a mi mikrobuszunk rótta az utat.

– Milyen hangulatra számít?

– 2015-ben voltam már kiküldetésen egy Juventus–Real Madrid BL-elődöntőn, de az idei sorozatban ez az első, hogy kiutazhattam. Össze sem lehet majd hasonlítani a hangulatot, nemcsak azért, mert most nem elődöntőre jöttünk, hanem mert zárt kapuk mögött rendezik a találkozót. Akkor már a meccsnap előtt tele volt árusokkal a stadion környéke, sálakat, zászlókat lehetett vásárolni, most teljesen üresek a környező utcák, terek. Sokkal szigorúbb minden: teljesen elkülönített útvonalon mehetnek be az újságírók, amennyire lehet, elszeparálnak minket a csapattól. Jogtulajdonosként az interjúzónában és exkluzív interjút készíthettünk Andrea Pirlóval és Wojciech Szczesnyvel, de például a sajtótájékoztató online zajlott. Úgy kell elképzelni, hogy mi a stadion lelátóján, a médiatribünön ültünk, ahonnan a stadion óriás kivetítőin keresztül követhettük, hogy mit mond a benti sajtóteremben ülő vezetőedző és játékos.

– Mennyi újságíró dolgozhat a mérkőzésen?

– Próbálnak teret engedni a médiának, rajtunk kívül három tévéstáb van, a nagyobb olasz médiumok képviseltetik magukat: a Rai, a SkySports, a nyomtatott lapok közül a La Gazzetta dello Sport stb. Nem csak mi jöttünk Magyarországról, több hazai újságíró is itt van. Ami más az eddigi tapasztalatainkhoz képest, hogy a Juventusnál sokkal nagyobb létszámban dolgoznak azok, akik a médiával foglalkoznak. Egy magyar labdarúgócsapat nem tudja megengedni magának és nem is indokolt, hogy fenntartson ekkora médiastábot. Minden jogtulajdonosra jut egy külön sajtómunkatárs, aki csak velünk foglalkozik. Ez jelentős különbség.

– Kollégáihoz hasonlóan önnek is sporteseményekben bővelkedett az ősz, amire tavasszal nemigen lehetett számítani. Mely mérkőzéseket, interjúkat emelné ki az elmúlt hónapokból?

– Ha előre vetítem a Ferencváros Juventus elleni találkozóját, akkor egyértelműen kijelenthetem, hálás vagyok a feladatért és nagyon szívesen jöttem. Egy BL-mérkőzésről tudósítani nagy megtiszteltetés, és ez hatványozottan igaz, ha az egyik résztvevő az aktuális magyar bajnok. Ráadásul szeretem az olasz focit. Ez a negyedik alkalom, hogy a Juventus stadionjában lehetek. Személyes találkozásom Andrea Pirlóval pedig óriási élmény. Egyik nagy kedvencem volt az intelligens játéka és elegáns játékstílusa miatt.

Az ősz másik szenzációja a magyar válogatott szereplése volt számomra. Jópár éve rendre külföldre is elkísérem a csapatot, ősszel viszont csupán Szófiába mehettünk ki a járvány miatt. Ez volt az egyetlen külföldi mérkőzésem a Fradi keddi BL-meccsén kívül. De ami igazán nagy élményt jelentett, az az Izland elleni pótselejtező és a Nemzetek Ligája-végjáték, egészen extrém hetet zártunk. Megtiszteltetés és felelősség volt egyedüli riporterként lehetőséget kapni az interjúk készítésére ilyen körülmények között. Ritkán fordul elő, főleg a profi sport világában, hogy feldobott, könnyed állapotban, nagy pillanatok után beszélgethetünk játékosokkal, amikor valóban őszintén elmondják azt, amit éreznek és gondolnak. Az Izland elleni mérkőzés után nagy élmény volt beszélgetni Szoboszlai Dominikkal a gólját követően, ahogy elmesélte a részleteket azzal a lazasággal, ahogy csak ő tudja. Ahogy Gulácsi Péterrel is, akin még látszott, hogy hiába nyert a csapat és van meg az Eb-részvétel, ő még azokban a pillanatokban nem tudta túltenni magát a gólon és a könnyeivel küszködve beszélt. Ugyanez igaz Szalai Ádámra, amikor szóba került mellőzöttsége a klubjában, hogy nem tudni, hogyan alakul a jövője, miközben itt volt az év legfontosabb meccse, meghatott állapotban beszélt.

Tihany Viktor a Magyarország-Törökország mérkőzés előtt (Fotó: Tihany Viktor Facebook)

– Mit érez ilyenkor a riporter?

– Régóta dolgozom együtt a válogatott játékosokkal, végigcsináltuk a 2016-os Eb-t, így izgulni már nem szoktam ezeknél az interjúknál. De azon a meccsen elképesztően felfokozott állapotban voltam. Ami a hajrában történt, nálunk is teljes őrületet okozott. Épp Szabó Gergővel, a válogatott sajtófőnökével egyeztettem a megszólalókat, abban a pillanatban egyenlített Nego. Együtt nevettünk a telefonban, hogy újratárgyaljuk a kérdést a hosszabbítás után. Aztán jött a slussz poén, hogy nem lesz hosszabbítás. Azt sem tudtam, hova szaladjak örömömben, legszívesebben kiugrottam volna a bőrömből. Szoboszlai gólja után nem is vettem észre, hogy a saját szektorunkból, ahol álltunk az operatőrrel, átrohantam a stadion másik sarkába, és már csak ott tisztult ki minden, hogy lassan vissza kellene sétálnom a kamera mellé, mert mindjárt kezdődnek az interjúk. Gyorsan történt minden, iszonyúan intenzív volt, nagyjából hajnali egy után aludtam el, annyira dolgozott még bennem az élmény és az adrenalin. 5-kor pedig keltem és mentem az újabb tesztelésre.

Ennyi minden kell manapság egy egyszerű torinói úthoz (Fotó: Tihany Viktor Facebook)

– Gyakran posztol közösségi oldalán, hogy heti rendszerességgel tesztről tesztre jár. Meg lehet ezt szokni?

– Ha megszokni nem is, de lassan rutinná vált. Ha egy olyan meccsről megy az ember, amelyen jó élmények érték, akkor még dolgozik benne az adrenalin és nem érzi annyira a kellemetlenséget és a fáradtságot.

– Hány PCR-teszten van túl?

– Nem számoltam, de húsz fölött, az biztos. Szerencsére mindegyik negatív volt eddig. Torinóból hazatérve újabb kettő vár rám 48 órán belül.

– Három gyermeke még igen kicsi, de a tavaszi karantén alatt azért láthattuk, hogy a sporthoz szoktatás már jelen van a mindennapjukban. Mennyit érzékelnek abból, hogy az édesapjuk karrierjének ezek fontos mérföldkövei?

– Az utazás napjáig mindig lelkesek és érdeklődők, aztán amikor indulnom kell, az a reakciójuk, hogy már megint az a vacak foci... Megyei és NB III-as meccsre már kivittem őket, de nagyobb, hazai NB I-es, válogatott vagy nemzetközi mérkőzésre még nem. Ha nagyobbak lesznek, szeretném, hogyha személyesen is megtapasztalnák, miért is tetszik ez annyira apának. Bízom benne, hogy érdeklődni fognak a sport iránt, erőltetni viszont nem szeretném.

– A külföldi utak során meglepi őket szuvenírrel?

– Általában az adott esemény (olimpia, kosárlabda-, foci-Eb, -vb stb.) hivatalos kabalafiguráját kapják meg, amiből már egészen nagy gyűjteménnyel rendelkeznek. Minden jelentős eseményről, ahol jártam, van nekik, amit kiemelt szentélyben, az összes többi plüssállat között tartanak. Egyelőre játszanak vele, de remélem, hogy később is értékes lesz, amikor tudatosul bennük, hogy honnan valók.

– Az M4 Sport nézőit milyen tartalmakkal tervezik meglepni?

– Wojciech Szczesnyvel humoros szituációba keveredtünk a lengyel-magyar két jóbarát ismert mondással kapcsolatban: hallott róla, de nem tudta befejezni a mondatot. Gyorsan leszögezte, tudja, hogy a két nemzet jóban van, de a meccs napján nem lesz nagy barátság. A Fradinál Szerhij Rebrovval és Isaellel beszélgethettünk előzetesen. Az aktuális történésekről folyamatosan beszámolunk az M1 és az M4 Sporthíradóiban, a mérkőzés felvezetőjében már a pálya széléről jelentkezünk újabb friss interjúkkal, a meccs lefújása után pedig, ahogy a nézők megszokhatták, megszólaltatjuk a főszereplőket.

– Mit tapasztal, milyen hangulatban készül a találkozóra a Ferencváros?

– Úgy látjuk, hogy jó a hangulat a csapatnál. Az olyan nagy klubok vendégszeretetét élvezni, mint a Juventus, inspiráló mindenkinek. Ráadásul Sigér Dávidnak nem rég született meg a gyermeke, ez is dobott a hangulaton. Azt se felejtsük el, hogy úgy tudtak elutazni Torinóba, hogy az ő szempontjukból otthon minden rendben van: vezetik a bajnokságot, nyerik a meccseket, a BL így valóban örömjátéknak ígérkezik.

A Juventus–Ferencváros találkozót kedden este 21 órától az M4 Sport és a Kossuth Rádió is élőben közvetíti, csakúgy, mint az FTC valamennyi Bajnokok Ligája-mérkőzését.