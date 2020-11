Dibusz cipőorros védése, Szoboszlai a kupac alján – az ősz pillanatai Petrovics-Mérei Andreánál

Megosztás Tweet



Petrovics-Mérei Andrea lesz az M4 Sport műsorvezetője kedd este, amikor a Ferencváros 21 órakor a Juventus ellen lép pályára Torinóban a labdarúgó Bajnokok Ligája főtábláján. Ha futballról van szó, a közszolgálati sportcsatorna műsorvezetőjét főként a magyar válogatott és a BL-mérkőzések közvetítéseinél láthatják a nézők a képernyőn. Többek között az ezekhez kötődő őszi sportélményeiről és szakmai rituáléjáról mesélt, szóba került a Ferencváros legutóbbi BL-szereplése, valamint a ruhaválasztás kulisszatitkai és a család szerepe is.

– Az ősz bővelkedett a sporteseményekben, ráadásul a Ferencváros BL-csoportkörbe jutása mellett a magyar labdarúgó-válogatott teljesítménye is kellemes meglepetéseket tartogatott idén. Mi jelentette a legjobb meccsélményt az őszi „felhozatalból”?

– A tavaszi leálláshoz képest csak úgy kapkodtuk a fejünket, annyi jó meccsélménnyel gazdagodtunk mi, akik benne dolgozunk, de azok is, akik szurkolóként, nézőként követik a labdarúgást vagy általában a sporteseményeket. Az ősz két főszereplője valóban a Ferencváros és a válogatott volt, egy-egy momentumot emelnék ki szereplésükből. Az egyik, a Molde elleni 0-0-s visszavágón történt, amivel főtáblára jutott a Fradi a Groupama Arénában, meghatározó mozzanat volt Dibusz Dénes óriási védése stoplival vagy cipőorral a 75. perc környékén. Elengedhetetlenül fontos volt ahhoz, hogy a Fradi ott lehessen most, és arról beszélgessünk, hogy kedd este a Juventus ellen játsszon.

Novemberben pedig egyik ámulatból a másikba eshettünk a válogatott miatt. A kedvencem Szoboszlai Dominik az utolsó utáni pillanatban lőtt győztes gólja utáni gólöröm, amellyel 2-1-re legyőztük Izlandot a pótselejtezőn. A helyszíni stúdióból láthattam az akciót Bozsik Péterrel és Korsós Györggyel, az M4 Sport szakértőivel, ráadásul hátulról pont olyan szögből néztük – természetesen állva –, hogy éreztük, egyszerűen be fog menni, mintha madzagon húzták volna be a kapu alsó sarkába. És az ünneplést… amikor a húszéves játékos kinyúlt az oldalvonal mentén, és a teljes, éppen pályán lévő csapat, plusz a kispad rajta feküdt. Még aggódtunk is kicsit páran a stúdióban, hogy levegőhöz jut-e. Ezt a komplett élményt nem nagyon lehet máshova rakni, mint a legfelső polcra. Egyrészt azért, mert egy ilyen fiatal, tehetséges gyerek – akit lehet, hogy már többnek is mondhatunk, mint tehetségnek – mozdulata dönti el, hogy ismét ott lehet az Eb-n a magyar válogatott, másrészt, hogy mennyire egyben van a csapat. Egy olyan kupacot alkottak abban a képben, amelyen látszott, hogy mi volt ennek az ősznek a titka. Nem mehetek el szó nélkül Hajdú B. István azóta már újabb klasszikussá vált gólöröme mellett sem: a Milyen hosszabbítás? Semmilyen, semmilyen! – sokáig fogjuk még idézni.

– A Ferencváros hazai mérkőzésein a helyszínről jelentkeznek, míg a külföldi összecsapásokon az M4 Sport jól ismert budapesti stúdiójából vezetik a műsort. Mennyiben változik a műsor hangulata, a ráhangolódás egyik vagy másik esetben?

– Bárhol van a helyszíni stúdió a stadionon belül, a tűzközelsége miatt csak jó lehet. Ünnepi hangulatot teremt, a műsorvezetőknek is kicsit kimozdulni a megszokott kis fészkünkből, a Kunigunda útján lévő stúdiónkból, hiszen arányaiban kevesebbszer adatik meg, hogy saját szemmel és nem a képernyőn keresztül láthatjuk az eseményt, legyen szó a válogatottról vagy jelen esetben a Ferencváros BL-meccseiről. Minden egyes alkalommal, amikor odaérek a Puskás Arénához, és ki van világítva zöld-fehérre vagy éppen piros-fehér-zöldre, elámulok. Nem tudom megszokni és nem tudok betelni a látvánnyal, annyira szép és tiszteletet parancsoló. A mostani időszak persze más, óriási hiányérzetet kelt, nem csak hangulatában az, hogy nincs ott az éppen húszezer vagy hatvanezer szurkoló. De nekünk, akik ott lehetünk, pluszélményt, töltetet ad a munkához és a hétköznapokhoz is, amit természetesen szeretnénk átadni a képernyőn keresztül. Ebben az időszakban, amit most élünk, minden apró vagy nem is annyira apró öröm jól jön!

A Magyarország–Izland pótselejtezőn Bozsik Péterrel és Korsós Györggyel az M4 Sport helyszíni stúdiójában, a Puskás Arénában (Fotó: M4)

– Nincs önökön nyomás vagy erőteljesebb motiváció, hogy a zárt kapus mérkőzéseken az átlagosnál is több, szinte minden figyelem az M4 Sportra, ezzel a műsorvezetőkre is hárul?

– Nincs plusznyomás, és stressznek sem nevezném, hiszen alaphelyzetben sem tud mindenki eljutni a helyszínre, így otthonról követi az eseményeket. Tény, hogy most az embereknek ez az egyetlen lehetőségük, hogy részesei legyenek a meccseknek. Azonban ha zárt kapus, ha nem, akkor is a legjobbat szeretném kihozni magamból, ahogy a pályán a csapat is. Az Izland elleni közvetítésre valóban az egész ország odafigyelt, ami utólag a nézettségi adatokból is látszott. A találkozóra készülve az egyik sminkes vagy fodrász kolléganőm hívta fel a figyelmemet rá, hogy valóban mindenki minket néz. Mondtam is neki viccesen, hogy ne tegyen rám pluszterheket. De ennek nem szabad befolyásolnia a munkát. Elsősorban a játékra kíváncsiak a nézők, mi a keretet adjuk hozzá legjobb tudásunk szerint. Ez felelősség, de nem nyomás.

– Említette a tévénézők számára láthatatlan kollégáit, a sminkeseket, öltöztetőket – a szerepük elengedhetetlen a képernyőn látottak összhatásához. Mennyire szempont a műsorvezető ruhájának színválasztásánál, hogy mondjuk a Fradi vagy a magyar válogatott lép pályára? Van beleszólása?

– Az NB I-ben egy Fradi–Újpestnél természetesen odafigyelünk rá, hogy ne zöldben vagy lilában legyünk, hiszen ez akár részrehajlónak tűnhet. A válogatott vagy nemzetközi szintű mérkőzéseknél elsősorban a díszlethez igazodunk színben és mintában is: ha mintás a háttér, akkor ne legyen feltétlenül mintás a ruha és fordítva, ez esetben a szín kevésbé lesz meghatározó. Általában közösen döntünk az öltöztetőkkel, a rendezővel akár úgy, hogy az utolsó pillanatban is változtatunk. Ehhez jön hozzá a sminkes és a fodrász kolléganők keze munkája. Mindenki hozzáteszi a részét, amiből aztán kialakul az, amilyennek a nézők látnak a képernyőn. Ez a rész is csapatmunka!

(Fotó: MTVA/Nagy András)

– Akad-e bármilyen babonája vagy rituáléja a mérkőzések előtt?

– Ha ez rituálénak számít, akkor a munkafázisok, amiket mindig egymás után, ugyanúgy csinálok: zömében otthon. S csak az utolsó simításokat végzem bent a székházban, mielőtt kimegyünk a helyszínre vagy beülök a stúdióba. Mindig előzetesen megnézem az adásba szánt anyagokat, és folyamatosan egyeztetek a szerkesztővel, akár már napokkal korábban is. Mindig közösen beszéljük át az adásmenetet. Minimum másfél-kétórával a műsorkezdés előtt szeretek a helyszínen lenni adásra készen. Inkább ráhagyok még egy kis időt, ettől vagyok nyugodt, hogy a körülmények helyett maximálisan a feladatomra koncentrálhassak, elvégezhessem az utolsó simításokat ott is. Biztosra megyek, nem szeretek „beesni” akkor sem, ha a szerkesztő engedékenyebb az érkezést illetően. Olykor az ilyen apróságokon is sok múlik: legutóbb a Törökország elleni válogatott mérkőzés előtt történt, hogy egy baleset miatt az 5-8 perces autóutat 45 perc alatt tettük meg, de szerencsére így is időben odaértünk.

– Hogyan készül a kedd esti Juventus–Ferencváros BL-mérkőzésre?

– Minden mérkőzésre ugyanúgy készülök. Egy ennyire nagy érdeklődésre számot tartó mérkőzésnél is ugyanúgy utánaolvasok olyan részleteknek, érdekességeknek, amelyek a száraz szakma mellett az átlagembert is érdekelhetik, akik esetleg csak ilyenkor néznek focit. Ami a logisztikai, gyakorlati részét illeti: elsősorban családi egyeztetést igényelnek az esti találkozók, mert hozzám hasonlóan a férjem is zömében délután, este dolgozik, így a legkisebb gyerek felügyeletébe például a nagytesók kapcsolódnak be. Mostanában sokat segít az egyik barátnőm, mert a járványhelyzet miatt a nagyszülőket kíméljük és védjük – ők sajnos most nem lehetnek részesei ezeknek az élményeknek, hogy adott esetben az unokával közösen nézzék a meccset a tévében. Egyébként nem szoktam nagydobra verni, mely mérkőzésen vagyok képernyőn, de ha valaki megkérdezi, akkor nem titkolom el. Feladatként tekintek rá, még akkor is, hogyha a mostani sokkal ünnepélyesebb, mert azért a Bajnokok Ligájában a világ egyik legismertebb, legrégibb csapata, a Juventus játszik a magyar bajnok ellen.

– Családja köztudottan sportos, szokott szakmai tippeket kapni otthon?

– Konkrét tippeket általában nem kérek és nem is kapok, a férjem követi az összes sporteseményt, tájékozott, a focit is szereti, érti, tudja, úgyhogy vele meg szoktam beszélni szakmai kérdéseket. Illetve ha egy adással kapcsolatos akár taktikai vagy mélyen szakmai témában megakadok, vagy kíváncsi vagyok a más szempontú megközelítésre, akkor természetesen azokkal a kollégáimmal is egyeztetek, akik aktuálisan nem szerkesztői az adásnak, de szakértelmükkel ők is hozzá tudnak tenni. Annak a híve vagyok, hogy ez csapatmunka, kérdezni pedig nem szégyen, hanem sok esetben érdem. A válogatott és a BL-meccsek kapcsán főként Hajdú B. Istvánnal dolgozom össze, nagyra becsülöm a tudását, alaposságát, felkészültségét. Most ifj. Knézy Jenő lesz a kommentátor, akivel szintén sok eseményen és műsorban voltunk már képernyőn.

– Hogyan emlékszik vissza a 25 évvel ezelőtti Ferencvárosra?

– Érdekes helyzet volt, mert a gimnáziumi egyik legjobb barátnőm bátyja, Szűcs Mihály játszott abban a csapatban, úgyhogy iskolásként is mindig megbeszéltük a barátnőmmel az aktuális történéseket és így később a BL-meneteléskor is kiemelt figyelemmel kísértük a sorozatot. Természetesen emlékszem a csapat összes mérkőzésére – ahogy a Debrecen BL-szereplésére is –, ráadásul idén elég sokat fel is elevenítettünk az M4 Sporton, így ha netán véletlenül valami nem lett volna meg pontosan, most kitisztult és felfrissült az élmény.

– Mire számít a keddi mérkőzésen?

– Futballünnepre. Ilyen csoportban, mint amilyenben a Fradi került a BL-ben, vagy amilyen az Eb-n vár ránk, nem lehet másra számítani. Már most kíváncsi vagyok a vb-selejtezősorsolásra, hogy ott milyeneket kapunk és hova juthatunk, szóval mindent egybevéve ez az ősz tényleg ünnep. A Juventusról és a Barcelonáról beszélünk, a magyar labdarúgást követőként olyan nagy elvárásokkal nem megyek neki a találkozónak, hogy a Ferencváros biztosan megveri a Juvét idegenben, de ha azt hozza, amit maximálisan tud, akkor már nem lehetünk elégedetlenek.

A Juventus–Ferencváros találkozót, valamint az FTC valamennyi Bajnokok Ligája-mérkőzését az M4 Sport és a Kossuth Rádió is élőben közvetíti.