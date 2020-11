Szoboszlai nem először lőtte ki a magyar válogatottat az Eb-re

Megosztás Tweet



Szoboszlai Dominik Izland ellen szerzett 92. perces góljával Magyarország négy év után ismét kijutott az Eb-re. De a 2016-os menetelésnél talán jóval kevesebben emlékeznek arra, hogy a Salzburg sztárja egyszer már „kilőtte” a magyar nemzeti együttest egy kontinenstornára. Akkor az U17-es válogatottban Norvégia ellen a hajrában szerzett bombagólja jelentette a továbbjutást.

A magyar U17-es labdarúgó-válogatott 2017 március 26-án Eb-selejtezőt játszott Norvégia ellen. A győztes csapat kvalifikálhatta magát a nyári horvátországi kontinensviadalra.

A kiélezett küzdelmet hozó mérkőzés a 83. percben dőlt el. Szoboszlai Dominik egy jobb szélről begurított labdát 22 méterről óriási erővel bombázott a kapu jobb felső sarkába. A győzelemmel a magyar U17-es csapat 11 év után jutott be az európai elitbe, ahol végül a hatodik helyen zárt.

2016 júliusáig Szoboszlai még az MTK Akadémia játékosa volt, amikor a Salzburg leigazolta. Az osztrák másodosztályban egy évvel később játszotta első mérkőzését. Az első csapatnál 2018 májusában debütált, és azóta kulcsjátékosa a klubnak.

A 20 éves karmester szeptember 6-a óta először léphetett pályára a válogatottban csütörtök este a sorsdöntő Izland elleni mérkőzésen. Azt megelőzően három találkozótis kénytelen volt kihagyni, mert a Salzburg teljes kerete karanténba került.

Az Izland elleni összecsapáson a rendes játékidő letelte után, a 92. percben szerzett kapufás góljával biztosította a magyar válogatott győzelmét, amellyel a nemzeti együttes története során először kvalifikálta magát két egymást követő Európai-bajnokságra.

A jövő évi – részben Magyarországon megrendezésre kerülő – Eb-n először Portugália ellen lép pályára a magyar válogatott, június 15-én, remélhetőleg már telt ház előtt.

Szoboszlai Dominik az Izland elleni mérkőzést követő sajtótájékoztatón elmondta, gyerekkori álma teljesül azzal, hogy Cristiano Ronaldo ellen játszhat.

A Real Madrid is Szoboszlai nyomában

A pénteki nap egyik sajtószenzációja, hogy a Real Madrid is szemet vetett a válogatott kulcsjátékosára. A spanyol As című napilap címlapján számolt be arról, hogy a királyi gárda több tehetség pályafutásának alakulását is követi, közülük kiemelkedik a Red Bull Salzburg 20 esztendős magyar támadó középpályása.