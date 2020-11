„Győzelmetek után ismét kisüthet a nap” – Könnyfakasztó üzenettel buzdítják a válogatottat a magyar ultrák

Megosztás Tweet



Szinte az egész ország nevében fogalmazta meg a csütörtök esti sorsdöntő mérkőzésre készülő magyar labdarúgó-válogatotthoz címzett üzenetét a Carpathian Brigade ’09 nevű szurkolói csoport.

A magyar nemzeti tizenegy csütörtök este 20:45-től lép pályára Izland ellen, hogy kiharcolja az Európa-bajnokságra való kijutást.

A Carpathian Brigade ’09 nevű szurkolói csoport az alábbi üzenetet posztolta a közösségi médiában:

„Srácok!

Nem gondoltuk volna, hogy valaha is efféle formában fogunk hozzátok szólni, de úgy látszik, ez az esztendő már csak ilyen. Telis-tele kételyekkel, furcsaságokkal; nehéz, bosszantó, szomorú, rendkívüli helyzetekkel. A november 12-i mérkőzést azóta kiemelten vártuk, hogy megtudtuk annak dátumát, illetve hogy jelen lehetünk rajta.

Több tucat lelkes fanatikus rengeteg – szabadidejében beáldozott – munkaórája előzte meg ezt a találkozót, melyen ezernyi büszke piros-fehér-zöld lobogó, egy több elemből álló látványos koreográfia és majd’ 20.000 szurkolótársunk várta volna a helyszínen, hogy kisétáljatok a Puskás Aréna gyepére.

Az élet ismét közbeszólt.

A zárt kapus döntésnek köszönhetően ahogy az életünk, úgy vele együtt a mi forgatókönyvünk is változott; a harc újra kizárólag a pályára és persze a hétköznapokra összpontosul most. Az arcokra néma csend ült, a fejekben gondolatok kavarognak győztes meccsekről, közös ünneplésről és arról ábrándozva, hamarosan a világ visszakerül a rendes kerékvágásába. Szurkolói énünknek ellentmondani nem lehet, csakúgy, mint felelősségtudatunknak. Most, az első és legfontosabb, az emberi élet és az egészség megőrzése.

A gondolatok továbbra is csak kavarognak a fejünkben, miközben családjainknak, a hétköznapi hősöknek segítenek a fanatikusok, csütörtök este néhány órára újra címeres mezt húzunk. Azt a mezt, ami oly sok erőt és hitet adott már számos alkalommal nemzetünknek. Nem titkolhatjuk, hogy több tízezer fanatikus legnagyobb kívánsága, hogy ismét világeseményen láthassa a csodálatos meggypiros színű dresszt. Egy olyan tornán, melyet az egész világ figyelemmel kísér, amelyen együtt, újfent büszkén húzhatjuk ki magunkat és könnybe lábadt szemekkel énekelhetjük a Himnuszunkat. Ahol olyan hangorkánnal zenghet a „Ria-Ria Hungária!”, hogy abba a föld is beleremeg.

Ezt az utolsó, óriási csatát most nélkülünk kell megvívnotok. Viszont higgyétek el, és gondoljatok rá mindvégig, hogy lélekben mi ott leszünk veletek. Adjátok meg ismét azt az örömet a nemzetnek, hogy mindenáron kiharcoljátok az Európa-bajnokságra való kijutást!

Igen furcsa és szokatlan lesz otthonainkban ünnepelni, de sajnos most nincsen más megoldás. Győzzetek magatokért, értünk, az egészségügyben szakadatlanul dolgozókért; győzzetek Magyarországért!

A 12. játékos, a Fekete Sereg most nem lehet jelen, a vírus egyre többünket érint hazánkban is, a kapukat immáron teljesen lezárták, nehéz, sötét idők következnek, de a győzelmetek után ismét kisüthet egy rövid időre a nap! Úgyhogy MINDENT BELE, SRÁCOK!

MINDÖRÖKKÉ MAGYARORSZÁG!"

A mérkőzést az M4 Sport, az m4sport.hu és a Kossuth Rádió élőben közvetíti.