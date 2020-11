Még Rákosiék sem tudták „megvenni" az első magyar olimpiai bajnokot – 65 éve hunyt el Hajós Alfréd

Megosztás Tweet



Hatvanöt éve, 1955. november 12-én hunyt el Hajós Alfréd, Magyarország első olimpiai bajnoka, aki az 1896-os athéni játékokon két gyorsúszószámban is győzelmet aratott. A „magyar delfinként” világhírűvé vált sportoló később az atlétikában és a futballban is remekelt, de a hazai labdarúgás fejlődését játékvezetőként és szövetségi kapitányként egyaránt segítette. Mindemellett építészként is maradandót alkotott.

Hajós Alfréd, az első magyar olimpiai bajnok ifjúkori versenyképéről készült reprodukció. Az eredeti felvétel 1896. december 3-án, a reprodukció 1958. december 9-én készült (Fotó: Nemzeti Fotótár/Reprodukció)

Hajós Alfréd több jeles létesítmény megtervezésével is támogatta a magyar sportélet fellendítését. Munkásságát olyan ismert épületek dicsérik, mint a debreceni Aranybika Szálló, a Magyar Általános Hitelbank szabadkai fiókja, vagy az 1926-ban felújított miskolci Népkerti Vigadó.

Hazánk első olimpiai ezüstérmese – Athénban ugyanis a győzteseket még nem arany-, hanem ezüstmedállal jutalmazták – eredetileg Guttmann Arnold néven született egy szegény budapesti zsidó családban. Hajós 13 esztendős korában félárvaságra jutott, miután édesapja belefulladt a Dunába, a fiatalember állítólag a tragédia hatására tanult meg úszni. Sajátos technikájának is köszönhetően magyar bajnoki címet szerzett, majd 1895-ben az Európa-bajnokságon is diadalmaskodott. Később beiratkozott a Műegyetem építészmérnöki karára, majd a Magyarországi Tornaegyletek Szövetségének egyik vezetője elérte, hogy a maréknyi magyar delegáció tagjaként bekerüljön az első újkori olimpián induló csapatba.

A „magyar delfin” nagy napja

Az ekkor mindössze 18 esztendős fiatalember 1896. április 11-én írta be nevét a magyar sporttörténelembe: ekkor rendezték meg az úszóversenyeket, melyekre nem medencében, hanem a tenger hullámai között került sor.

Feljegyzések szerint a víz hőmérséklete alig haladta meg a 13 Celsius-fokot, ami meghökkentő lehetett Hajós számára, aki a Rudas gyógyfürdő 28 fokos termálvizében készült fel az olimpiára. Ennek ellenére győzött a 100 méteres gyorsúszásban, majd egy horgonyzó hajótól indulva – jókora előnnyel – az 1200 méteres számot is megnyerte.

Noha előzőleg faggyúval kente be testét, a hideg víz mégis próbára tette Hajós szervezetét. Második sikerét ezért csak azután tudta megünnepelni, hogy a görög matrózok a partra segítették. Az újdonsült olimpiai bajnok győzelmi ceremóniája is elhúzódott,

a görög rendezők ugyanis tévedésből az O Monarchia ünnepi dalát, a Gott erhaltét kezdték el játszani, Hajós viszont nem ment fel addig a dobogóra, amíg a Himnusz meg nem szólalt.

A Rubicon törtélnelmi magazin szerint I. György görög király legidősebb fia titulálta először „magyar delfinnek” Hajós Alfrédot, akit később a hazai és nemzetközi sajtó egyaránt ezen a néven emlegetett.

Az athéni játékok után visszatért műegyetemi tanulmányaihoz, ám a sportról továbbra sem maradt távol. Atlétaként folytatta, síkfutásban, gátfutásban és diszkoszvetésben is az ország legjobbjai között szerepelt, és 1897-től – a Budapest Torna Club színeiben – a futballban is kipróbálta magát. Labdarúgóként kétszer is bajnoki címet szerzett a BTC-vel, és 1902-ben pályára léphetett a magyar válogatott első hivatalos mérkőzésén (amit Ausztria ellen 5-0-ra elveszített). Az akkor még újnak számító sportágban a futballisták – szükségből – gyakran játékvezetőként is pályára léptek, így kezdődött Hajós Alfréd bírói tevékenysége is.

Később letette a szükséges vizsgákat, és 1903 és 1908 között fújta a sípot a nemzeti bajnokságban. A Magyar Labdarúgó-szövetség később megbízta őt a válogatott kapitányi teendőivel.

Hajós még FIFA-bíróként is tevékenykedett, és irányítása alatt a magyar csapat egy győzelmet és két döntetlent ért el 1906-ban.

Építészként is maradandót alkotott

Időközben befejezte építészmérnöki tanulmányait, és a sportpályafutása befejezése után erre koncentrálta energiáját. A fiatalember olyan híres építészek mellett dolgozott, mint Alpár Ignác vagy Lechner Ödön, 1907-ben azonban Villányi Jánossal önálló vállalkozást indított. Az iroda a dualizmus utolsó évtizedében jellemzően vidéken kapott megbízásokat: Hajós tervei alapján épült fel például a Magyar Általános Hitelbank szabadkai fiókjának épülete, a lőcsei és a kőszegi gimnázium, valamint a vakok intézete Kolozsváron és Szombathelyen. A Trianon előtti időszakban a leghíresebb munkája a debreceni Aranybika szálló volt.

A Horthy-korszakban Hajós már főként sportlétesítményeket tervezett, amivel összefüggésben alkotásaiban a szecessziós és eklektikus stílusjegyeket a modern formák váltották fel. Az ő tervrajzai alapján készült el az újpesti stadion és a Megyeri úti sporttelep, de

a korábbi olimpiai bajnok álmodta meg a Margitszigeti Sportuszodát is, amely napjainkban már Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda néven működik.

Kiváló sportoló, kiváló tervező

Lauber Dezsővel közösen 1924-ben pályázatot nyújtott be a párizsi olimpia művészeti versenyére, melyet a bizottság ezüstéremmel jutalmazott. Hajós Alfréd az egyetlen magyar, aki sport és művészet kategóriában (a játékokon 1948-ig léteztek művészeti versenyszámok) egyaránt érmet tudott szerezni.

Hajós Alfréd 1952-ben (Nemzeti Fotótár/Magyar Fotó/Pálvölgyi Ferenc)

A személyét övező általános megbecsülés miatt sokáig mentességet élvezett a zsidótörvények alól, de az 1944. végi nyilas hatalomátvétel után már neki is bujkálnia kellett. Szerepet vállalt a zsidó származású sportolók mentésében, és a szovjet megszállás alatt is bátran kiállt társai mellett. Athén hősét az 1940-es évek végén kiépülő kommunista rendszer is megkímélte: saját vállalkozásáról le kellett mondania, de vállalati tervezőmérnökként az ötvenes években is folytathatta munkáját.

Az idős bajnokot a Rákosi-korszakban megpróbálták a kommunista propaganda szolgálatába állítani, sztahanovista oklevéllel is megjutalmazták, ám nem tudták őt „megvenni” .

Hajós Alfréd 1955. november 12-én úgy fejezte be életét, hogy ember és példakép maradt, nemes jelleme az élet minden területén megmutatkozott.