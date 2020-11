Biden valósíthatja meg Soros nyílt társadalmát

A demokrata párti politikus első száz napjában a tőzsdespekuláns szívéhez közel álló ügyekben tenne lépéseket – olvasható a Magyar Nemzet oldalán a V4NA nemzetközi hírügynökség írása.

Joe Biden már a kampányában is többször érintette a klímaváltozás kérdéskörét. Beszélt többek között a palagáz rétegrepesztéses kitermelésének felszámolásáról, de az olajiparnak és a széniparnak is nekiment.

But a few months ago he said there would be no place for fracking in a Biden Administration: "we would make sure it's eliminated." pic.twitter.com/gLSIZEnwP8

Biden elnökségének első száz napjában a 2015-ös párizsi klímaegyezményt is újra ratifikálná, miután Donald Trump kilépett belőle. Soros György szívéhez is közel áll a klímaváltozás ügye, még ha álszent is a dolog. Soros idén jelentette be, hogy egymilliárd dollárt készül befektetni egy globális egyetemhálózat létrehozására.

A Soros Fund Management 2015-ben közel 2,5 millió dollár értékben vett két szénipari vállalattól részvényt. 2014-ben pedig 234,4 millió dollárt fektetett a szén- és gázipari Consol nevű vállalatba. Az energiaipar egyébként Soroshoz nagyon közel áll, Ukrajnában is mozgott ezen a területen.

Donald Trump élesen bírálta az illegális bevándorlást elnöksége alatt. Biden azon túl, hogy több millió illegális bevándorlónak állampolgárságot adna, több Trump által bevezetett intézkedést is megszüntetne. Ide tartozik az egyes muszlim országok ellen bevezetett beutazási tilalom, illetve a családszétválasztások az amerikai–mexikói határon. Érdekesség egyébként, hogy már az Obama-adminisztráció idején is így jártak el, sőt, ketrecekbe tették a bevándorlókat.

Speaking to reporters outside the White House, Trump reveals some doubt about whether Republicans will maintain Senate majority.

"The House -- I mean, there are a lot of people... I know we're doing well in the Senate. And it looks like we're doing okay in the House." pic.twitter.com/LFdWJT9hwt

