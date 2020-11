Szintet lépett a politikai korrektség: Angliában a nők már nem nők

Megosztás Tweet



Egy petíció nyomására az angol értelmező és tematikus nyelvészeti szótárakat kiadó Oxford University Press megváltoztatta azoknak a kifejezéseknek a leírását, amelyek szexisták és sértők lehetnek a nők számára. Egyúttal kibővítette a „nő” szó jelentését is.

A brit The Guardian című napilap szombati számában tudósított arról, hogy sikert ért el egy 2019-ben indult kezdeményezés, amelynek célja az volt, hogy rávegyék az Oxford University Presst, hogy angol szótáraiban írja át bizonyos szócikkek leírását és a hozzá kapcsolódó példamondatokat is.

Mostantól a világnyelv legnagyobb presztízzsel rendelkező szótárcsaládjában (és annak online kiadásában, a www.lexico.com-on) a „woman” kifejezés leírásánál a nő (vagy asszony) nem csupán nőnemű felnőtt vagy egy férfi felesége, barátnője, esetleg szeretője lehet, hanem egy meg nem határozott nemmel bíró „személyé” is. A befogadóbb definíció így lehetőséget ad arra, hogy a „woman” kifejezés akadémiai leírását azok is magukénak érezhessék, akik nő létükre nem csak és kizárólag nőként, egy férfi feleségeként, barátnőjeként vagy szeretőjeként gondolnak magukra.

A „woman” különböző jelentéseinek felsorolása között, a magyar nyelv szerint inkább „asszonynak” tekinthető értelemben, szerepel, hogy „az a személy, akihez a tradicionálisan női tulajdonságokat kötik”. Vélhetően előbb-utóbb pontosan definiálni fogják ezeket a tulajdonságokat is a 16. század óta működő Oxford University Pressnél, hogy mindenki számára világossá váljon, melyek is ezek.

Részlet az Oxford University által üzemeltetett www.lexico.com „woman” szócikkéből (Forrás: www.lexico.com)

A petíció a „woman” szó értelmeihez megadott példamondatok kapcsán kifogásolta azok szexista tartalmát, mint például „ha ez nem működik, utcanővé válhatnak”. Az aláírásgyűjtés kezdeményezői szerint amíg a szótárban huszonöt példa is szerepel a „férfi” szócikknél, addig a „nő” szócikknél csak öt.

Az aktivisták korábban is és most is, az átszerkesztés után kifogásolják a „bitch” (magyarul leginkább a „k*rva” szóval visszaadható) szócikket is, amelyet a szótár szerkesztői ugyan elláttak a „sértő” címkével, ám továbbra is szinonimaként szerepel a „nő” szócikknél.

A petíciót elindító aktivisták a kiadónak címzett nyílt levelükben többek között azt írják:

A k*rva nem szinonima a nőre. Dehumanizáló egy nőt k*rvának nevezni. Ez a mindennapi szexizmus egy szomorú, habár rendkívül romboló példája. És ezt világosan el kell magyaráznia a szótár bejegyzésének, ami leírja mindezt.

Szerintük a kontextus nélkül bemutatott szinonimák és példamondatok visszaigazolják a meglévő negatív sztereotípiákat a nőkről és a középpontba a férfit állítják. Ez veszélyes, mivel a nyelvnek a való világra nézve is hatása van, alakítja és befolyásolja azt, ahogyan a nőket kezelik.

A 2019-es petícióban azt követelték az aláírók, hogy az Oxford University Press vegyen ki a szótáraiból minden olyan kifejezést és definíciót, amely diszkriminálja és lekezeli a nőket, és/vagy a férfiak tulajdonaként mutatja be őket, illetve növeljék meg a „woman” szócikk hosszát, és olyan példákkal is bővítsék, amelyek a szexuális kisebbségeket is képviselik, így például a transzgender nőket, a leszbikus nőket és így tovább.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock/Niferure)

A kiadó szóvivője úgy nyilatkozott a The Guardiannek, hogy a szótáraik inkább reflektálnak arra, ahogyan a nyelvet használják, nem pedig diktálják, hogyan kell használni. A szótáraik annak a bizonyítékaként kívánnak szolgálni, hogyan használják valódi emberek mindennapi életük során az angol nyelvet.

Ez a független szerkesztői szemlélet azt jelenti, hogy a szótáraink egy pontos reprezentációját adják a nyelvnek, még akkor is, amikor olyan felfogásokat rögzít és olyan példákat használ egy-egy szóra, amelyek sértők és lekicsinylők, és mi magunk nem használnánk szükségszerűen – fogalmazott a szóvivő.

A szóvivő hozzátette: a mostani, „woman” szóhoz kapcsolódó felülvizsgálat egy futó, nyelvhasználatot elemző projekt része, amelyet a faj és a faji sokszínűség, illetve a gendersemleges „they” szó használata kapcsán indítottak el.

A kezdeményezés elindítója, Maria Beatrice Giovanardi a The Guardiannak elmondta: nagyon boldog a változtatásokkal, és úgy érzi, hogy a kampány 90 százalékos sikert ért el. Giovanardi hozzátette: „hatalmas lépés az LMBTQI emberekért”, hogy gendersemleges kifejezéseket használ a szótár a kapcsolatokra.

Maria Beatrice Giovanardi az #IAmNotABitch és a #SexistDictionary hashtagekkel indította útjára 2019-ben az akciót, amelyhez mindeddig 34 ezren csatlakoztak.

A címlapfotó illusztráció.