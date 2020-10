Mikor szerezhetne pontot a Fradi, ha nem most?

Megosztás Tweet



Molnár Mátyás lesz az M4 Sport műsorvezetője a szerda esti Ferencváros–Dinamo Kijev labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A csatorna ismert arca a meghívott szakértőkkel is a Groupama Arénában kialakított helyszíni stúdióból elemzi a látottakat. Molnár Mátyás a mérkőzés kapcsán karrierjéről és családjáról is beszélt az M4sport.hu-nak.

– Mennyire számított arra, hogy az őszi Bajnokok Ligája magyar szempontból is sűrű programot kínál?

– Amikor a sorsolást megláttam, nyilván elsőre engem is pozitív értelemben sokkolt, hogy a Ferencváros a Barcelonával és a Juventusszal került egy csoportba. E csapatok Európa legszűkebb elitjéhez tartoznak, de a második vonalban ott van a Dinamo Kijev is, amely rendszeres szereplője a nemzetközi porondnak. Az esélyes egyik mérkőzésen sem az FTC, de mikor szerezhetne pontot, pontokat a magyar bajnok, ha nem az ukrán csapat ellen, hazai pályán? Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Fradi a selejtezősorozatban már túllépett nagynevű ellenfeleken, mint a Celtic vagy a Dinamo Zagreb. Ahhoz, hogy újabb nagy skalpot ejtsenek Sigérék, ugyanarra a fegyelmezett és megalkuvást nem tűrő játékra lesz szükség, mint az elmúlt hetekben. Ugyanakkor tudjuk, hogy a Kijev is hasonló mentalitásának köszönheti sikereit, és nyilván az ukrán együttesnél is úgy gondolkodnak, hogy a csoport harmadik helyéhez és az ezzel járó tavaszi Európa Liga-meccsek eléréséhez Budapesten nem hibázhatnak. A 25 évvel ezelőtti Ferencvárosnak sikerült négy pontot szereznie a Grasshoppers ellen, amihez csúszni-mászni kellett a sikerért, ahogy azt Simon Tibor is beharangozta a mérkőzések előtt. Úgy gondolom, hogy a közönség támogatásával a mostani Fradinak is sikerülhet a pontszerzés.

– Hogyan illeszkedik pályájába a BL-sorozat és a mostani időszak?

1996-ban kezdtem a televíziózást, és abban, hogy sportriporter lettem komoly szerepet játszott 1995 ősze, amikor a Ferencváros a BL főtáblájára jutott, közben pedig az olimpiai válogatott ért el nagyszerű sikereket és vívta ki az olimpiai szereplés lehetőségét. Akkor arról álmodoztam, hogy valamilyen formában én is részese lehetek majd egy hasonló csodálatos ősznek.

Ez az álom most valóra válik: hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy az első hazai mérkőzés házigazdája lehetek az M4 Sporton. Külön öröm, hogy azzal a Hajdú B. Istvánnal lehetek egy csapatban, aki pályája kezdetén a 25 évvel ezelőtti mérkőzéseknek is kommentátora volt.

Számomra nemcsak azok a meccsek, hanem például Knézy Jenő zürichi közvetítése is nyomot hagyott, abban bízom, hogy az M4 Sport csapata most, 2020-ban is tud maradandót alkotni. Remélem, hogy a játékosok teljesítménye mellett mi is a hozzuk azt az európai színvonalat, amit egy hazai rendezésű Bajnokok Ligája-találkozó megkövetel. A különbség az, hogy ez tőlünk nem bravúr, hanem jogos elvárás, alapfeladat.

– Műsorvezetőként a helyszínen dolgozhat, hogyan készül erre a feladatra?

– Rengetegen szerettek volna kijutni a stadionba, hogy a helyszínen figyelhessék a Ferencváros szereplését a Bajnokok Ligájában. Az ismert körülmények miatt ez sajnos nem mindenkinek adatik meg, és ha nem lenne a járványhelyzet miatti 30 százalékos limit, akkor is sokan kiszorulnának az egyébként komoly befogadóképességű Groupama Arénából és a Puskás Arénából, akkora az érdeklődés a magyar bajnok és a nemzetközi sztárcsapatok iránt. Helyszíni stúdiónkban tehát

az a feladatunk, hogy a megszokott, informatív beszélgetések mellett átadjuk azt a hangulatot, amit a stadionban tapasztalunk, figyelve az atmoszférára, a játékosok, a főszereplők rezdüléseire.

Akkor leszünk sikeresek, ha azokhoz is eljut a Bajnokok Ligája közösségi élménye, akik az M4 Sport és az M4sport.hu közvetítéseit figyelik, és szurkolnak a magyar bajnok sikeréért.

– A munkáján túl mennyire van jelen életében a sport? Rendszeresen követi a sporteseményeket?

– Természetesen szabadidőmben is rengeteg mérkőzést figyelek a televízióban, általában igyekszem úgy alakítani, hogy a válogatott meccseket és a magyar csapatok nemzetközi kupamérkőzéseit édesapámmal és a fiammal követem, utóbbi maga is futballozik, így számára is egyértelmű, hogy ilyenkor ott van a tévé előtt. Néha édesanyám és a lányom is csatlakozik hozzánk. Mindannyiunk számára emlékezetesek ezek a háromgenerációs közös meccsnézések, de az oroszok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzést például egy nagyon kedves barátommal néztem végig egy jó vacsora mellett. Talán ebből is érezhető, hogy számomra is fontos a jó társaság egy-egy ilyen alkalommal, ami ritkán adatik meg, de ilyenkor igyekszem azokkal megélni a sikereket, akik számomra a legfontosabbak: a családdal és a barátokkal, akikkel a személyes kapcsolatok mellett a futball iránti olthatatlan szenvedély is összeköt.