A Manchester United sztárja harcot hirdetett a gyermekszegénység ellen

Csütörtök óta több mint 200 ezren írták alá az interneten azt a petíciót, amelyet a Manchester United és az angol labdarúgó-válogatott ifjú titánja indított el. Ebben arra kéri a kormányt, hogy ne csak a nyári szünet ideje alatt biztosítsanak a rászoruló iskolásoknak ingyenes étkezést, hanem egész évben.

A petíció további pontjaiban pedig arra kérik a kormányt, hogy további mintegy másfél millió gyerek számára tegye ingyenessé az étkezést, akik olyan alacsony jövedelmű családokban élnek, amelyek általános segélyre szorulnak.

We won’t accept any less than these 3 asks.

This is a matter of urgency to stabilise the households of millions - unemployment, end of furlough, personal loss, illness...

200k signatures - the British people care. I would urge those in power to demonstrate that they do too... https://t.co/g4igHTifSS

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) October 16, 2020